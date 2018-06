VIDEO: K3-oprichter Niels William opent eigen kunstgalerij CD/Peter De Smedt

07 juni 2018

21u56 0

Van K3-manager naar galeriehouder: het is maar een kleine stap voor William Vaesen, beter bekend als Niels William. Gisterenavond hebben hij en zijn vrouw Ellen de derde vestiging van hun kunstgalerij The Boutique Gallery geopend. Niet in Zuid-Afrika, waar de twee al sinds 2011 wonen met hun kinderen, maar wel in Sint-Martens-Latem. Daar stellen ze een selectie van Belgische, Europese en Zuid-Afrikaanse kunst tentoon. Een deel ervan was al te zien in het Eén-programma Die Huis van Eric Goens. Enkele bekende vrienden kwamen een kijkje nemen op de opening.