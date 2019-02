VIDEO. K3 neemt nieuwe clip op: "Feestnummer vol hints naar oude hits" Redactie

22 februari 2019

00u00 1 Showbizz Een kleurige luchtballon en lichtgevende jurkjes. Daarmee zetten Hanne, Klaasje en Marthe het feestjaar rond '20 jaar K3' in. Gisteren namen ze in Leuven de clip op bij hun nieuwe single 'Land van de Regenboog' die op 6 maart verschijnt.

"Het is een echt feestnummer dat bol staat van verwijzingen naar oude K3-hits als 'Heyah mama', 'Alle kleuren' en 'Mama Sé'", zeggen de drie. "Benieuwd of de fans alle knipoogjes in de tekst zullen vinden." 'Land van de Regenboog' wordt ook het centrale thema van de verjaardagsshow die op 6 april in première gaat. "We kijken er al naar uit om op dat podium te staan!"