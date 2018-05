VIDEO: K3-Klaasje smakt tegen podium tijdens rolschaatsact Leon van Wijk

12 mei 2018

21u27

Bron: AD.nl 0 Showbizz K3-zangeres Klaasje Meijer (23) is vanmiddag pijnlijk onderuitgegaan tijdens een concert van de meidengroep in Antwerpen. Tijdens hun vertolking van het nummer Whoppa! danste het drietal op rolschaatsen en dat ging bij Klaasje mis: ze viel voorover op haar knieën.

Vallende ster gespot tijdens de #K3show ✨🙈 Een foto die is geplaatst door null (@k3.studio100) op 12 mei 2018 om 19:41 CEST

Zowel Studio 100 als Klaasje zelf deelden vanavond een filmpje van het incident. Vooral in de slow motion-versie van de blondine (onderaan dit artikel) ziet de val er best pijnlijk uit. De Nederlandse liet zich echter niet kennen en stond snel weer overeind. Ze bleef bovendien gewoon door zingen. "Het gaat goed!", stelde ze het jonge publiek gerust. Achteraf lijkt de blondine er wel om te kunnen lachen. "Zwaartekracht zit niet altijd mee", schrijft ze op Instagram.

Lessen

Klaasje, Hanne en Marthe noemden de choreografie met de rolschaatsen eerder al een 'extra stressfactor' bij hun huidige tournee. De zangeressen hebben vijftien lessen van meer dan twee uur gevolgd om zich voor te bereiden. "Hoe we een aanloop moeten nemen, hoe we onze voeten moeten plaatsen", liet Klaasje ons eerder al weten. "Heel intensief was dat. Maar wel echt nodig, want stilstaan op rolschaatsen is al moeilijk genoeg."

Gelukkig bleef Klaasje vanmiddag wel gewoon op het podium. De verhoging is niet zo groot, dus de meiden moeten goed oppassen. "Als we iets te hard gaan, schuiven we er zo van af."

Zwaartekracht zit niet altijd mee😅 #showmustgoon Hopelijk jij meer geluk vandaag @official_waylon_music #eurovision 💪🏻 #goHolland 🌈🇳🇱 Een foto die is geplaatst door null (@klaasje_meijer) op 12 mei 2018 om 19:50 CEST