VIDEO. Joss Stone glipt Syrië binnen om concert te geven

04 maart 2019

Twee dozijn Koerdische soldaten, enkele tieners en een paar nieuwsgierige families, dat was het publiek voor Joss Stone haar eerste en heel bijzondere optreden in Syrië. Stone is op een missie om in elk land ter wereld een concert te geven, Syrië werd hiermee nummer 174 op haar lijst. Ze had vooraf schrik dat er bij de grensovergang iets verkeerd ging lopen, maar gelukkig overvond ze geen enkel probleem.