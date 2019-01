VIDEO. Jan Jambon praat openhartig over zijn scheiding: “Mijn huwelijk was een belangrijk project in mijn leven dat mislukt is” MVO

17u16 4 Showbizz Evi Hanssen opent morgen weer de deur van Het Heilig Huis van Hanssen, haar radioprogramma op Joe waarin ze elke week een bekende gast ontvangt bij haar thuis. De eerste gast van het derde seizoen is Jan Jambon, ex-minister van Binnenlandse zaken en huidig burgemeester van Brasschaat. Hij praat openhartig over zijn scheiding en zijn nieuwe vriendin.

In haar programma gaat Evi in op de actualiteit van de afgelopen week. Deze week vertelde Tom Waes dat zijn huwelijk zo goed loopt omdat hij bijna nooit thuis is. Evi wil graag weten of dat ook voor Jan Jambon als politicus geldt. “Ik zat vroeger in het zakenleven en ben altijd een uithuizige man geweest. Dat was ook één van de redenen waarom mijn huwelijk een paar jaar geleden is gestrand”, begint Jan zijn verhaal.

“Het is de eerste keer dat die vraag mij gesteld wordt in de media. Ik heb daar nooit mee te koop gelopen. Dat was ook een bewuste vraag van mijn vrouw en kinderen. Maar als me dat gevraagd wordt, antwoord ik daar eerlijk op. Ik ben daar niet fier op. Mijn huwelijk was een belangrijk project in mijn leven dat mislukt is. Het voelt als een persoonlijk falen”, vertelt Jan openhartig.

Jan Jambon heeft sinds een jaar een nieuwe vriendin en voelt zich nu gelukkig in de liefde. Verder verklapt hij ook dat hij een grotere romanticus is dan wat uit zijn publiek optreden blijkt.

Vanaf morgen, zaterdag 12 januari, is er elke week van 10.00 tot 12.00 een nieuwe uitzending van het ‘Heilig Huis Van Hanssen’ bij Joe.