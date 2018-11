VIDEO. Ian Thomas: “Voor mijn 25 verhuis ik terug naar de VS” IDR

30 november 2018

00u00 3 Showbizz Hij is sowieso één van de topfavorieten om 'Dancing with the Stars' te winnen, en vanavond krijgt hij dan nog het gedroomde thema in de schoot geworpen: Hollywood. Ian Thomas (21) droomt immers nog steeds van een zangcarrière in Amerika. "Ik heb daar al zoveel meegemaakt, daar hoor ik thuis", zegt hij.

De voorbije weken ontpopte Ian Thomas zich als een te duchten concurrent in 'Dancing with the Stars', het vrijdagavondprogramma van VIER. Week na week wist hij de jury te charmeren met z'n moves, en met de Nederlandse Natascha heeft hij een danspartner gevonden die het beste in hem naar boven haalt. En dat zal straks nodig zijn, want de halve finalisten moeten vanavond twee dansen brengen. Het thema 'Hollywood' is Ian alvast op het lijf geschreven. Hij woonde enkele jaren in Los Angeles en heeft er nog steeds veel vrienden.

Eerste keer

"Amerika is nog steeds de plek waar ik thuishoor", zegt hij. "Ik heb er zoveel mijlpalen meegemaakt: ik ben er afgestudeerd, ik werd er verliefd, woonde er de eerste keer alleen, reed er de eerste keer met de auto... Maar om in Amerika te leven, heb je geld nodig. Veel geld. Da's de voornaamste reden waarom ik daar nog niet woon (lacht). Maar ik hoop dat ik tegen mijn 25ste wel de definitieve oversteek heb gemaakt. Ik voel me daar goed en ik heb er ook heel wat professionele contacten en vrienden. Die mis ik wel, om eerlijk te zijn. Ik heb met de meesten van hen nog dagelijks contact via mijn social media. Ja, je kan wel op het vliegtuig springen, maar da's toch niet helemaal hetzelfde."

"Weet je, toen ik aan mijn Amerikaanse vrienden vertelde dat ik in 'Dancing with the Stars' zat, vonden ze dat supercool. Dat programma is in de VS echt een gigantisch succes - ze zijn daar al aan het 27ste seizoen bezig. Dit is 'maar' Vlaanderen, maar voor hen is dit big business. Ik hoop dan ook dat dit programma mij een kans geeft om nog andere fijne projecten te doen. Op termijn zou ik graag uitgroeien tot presentator. De nieuwe Koen Wauters of Niels Destadsbader worden? Daar zou ik geen neen tegen zeggen. (lacht)"

Meer dan popliedjes

En hoewel hij de voorbije maanden druk bezig was met 'Dancing with the Stars', maakt Ian ook nog muziek. "Ik kom volgende maand met nieuwe songs op de proppen en midden januari breng ik al een showcase. Ik mik nu op een meer volwassen sound, maar ik wil nog steeds R&B en urban nummers maken. De muziek waar ik nu mee bezig ben, gaat ook echt over mijn leven. Het zijn niet zomaar popliedjes. Ik wil vooral nummers brengen waarin ik eerlijk kan vertellen wat in mij omgaat. Ik ben veel persoonlijker geworden, en dat voelt goed."

(lees verder onder de video)

"Ondertussen ben ik ook mijn eigen manager, waardoor ik niet langer afhankelijk ben van de beslissingen die anderen voor mij nemen. Ik was vroeger een product, nu kan ik mezelf zijn. Ik ben vrij om de richting te kiezen die ik aan mijn carrière wil geven."

Van chachacha tot rumba

Ian & Natascha spelen hun troeven uit met een chachacha op 'Can't Stop The Feeling' van Justin Timberlake uit de film 'Trolls' en een Weense wals op 'Fall On Me' van Andrea & Matteo Bocelli uit 'The Nutcracker and the Four Realms'.

James & Björk veroveren de dansvloer met een rumba op 'I See Fire' van Ed Sheeran uit de film 'The Hobbit' en een paso doble op 'Run Boy Run' van Woodkid uit de film 'The Maze Runner'.

Leen & Andrei doen een chachacha op 'Get The Party Started' van Shirley Bassey uit 'Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore' en een moderne dans op 'It Must Have Been Love' van Maria Mena uit 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind'.

Kat & Nick proberen iedereen te overtuigen met een quickstep op 'Another Day of Sun' uit 'La La Land' en een moderne dans op 'Never Enough' van Loren Allred uit de film 'The Greatest Showman'.