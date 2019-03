VIDEO. Ian Thomas voor het eerst op de set van 'Familie' "En meteen al in mijn onderbroek" HL

21 maart 2019

00u00 0 Showbizz Ian Thomas (21) heeft zijn eerste draaidag op de set van 'Familie' achter de rug en zijn nieuwe job bevalt hem uitstekend. Ook al moest de zanger debuteren in zijn onderbroek.

Ians moeder Brigitte Derckx, zijn vader Frank Hoelen en zijn stiefpapa Chris Van Tongelen speelden eerder al mee in 'Familie'. "Zij namen me vaak mee naar de studio, zodat het voelt alsof ik met de serie ben opgegroeid", zegt Ian. "Dat ik nu zelf mocht acteren, vond ik dan ook heel bijzonder. Ik was nerveus omdat ik al meteen een paar scènes met flinke lappen tekst had, maar alles verliep vlot. Ik heb me keigoed geamuseerd, want tussendoor werd er veel gelachen. Een echt familiegevoel."

Ian speelt Elias, een vlotte gast die een oogje heeft op Stefanie. "We moesten de eerste dag nog niet kussen, maar in één van de eerste scènes stond ik toch al in mijn onderbroek. Zonder veel gêne, want ik onderhoud mijn lichaam. Ik moest wel langs de kapper passeren. Om mijn blauwe ogen te accentueren werd mijn haar donkerbruin gekleurd en wat korter geknipt. Mijn debuut is pas in mei op tv te zien."

"Intussen geef ik mijn muziekcarrière niet op. De komende maanden breng ik elke drie weken een nieuwe single en videoclip uit."