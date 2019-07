VIDEO. Hilarisch: ‘Ghost Rockers’-jongens brengen ode aan K3 SD

03 juli 2019

18u54

Bron: YouTube 2 Showbizz Wanneer Marthe, Klaasje en Hanne van K3 ooit besluiten om op pensioen te gaan, hoeft Gert Verhulst alvast niet lang te zoeken naar vervanging. Juan Gerlo, Elindo Avastia en Wout Verstappen uit het Studio 100-programma ‘Ghost Rockers' blijken perfect in de jurkjes te passen.

“K3 bestaat dit jaar 20 jaar! WOW!”, schrijft Elindo Avastia bij het filmpje. “En omdat we de meisjes best wel goed kennen, wilden we ze verrassen met een ODE aan de allerbeste meidengroep van Nederland en België! Want wie wil er nu niet ooit in zijn of haar leven een K3'tje zijn...?” De vraag stellen is ze beantwoorden, en dus kroop Elindo samen met zijn ‘Ghost Rockers’-collega’s Juan Gerlo en Wout Verstappen in de typische K3-jurkjes. En het moet gezegd, het gaat hen goed af, zo'n K3'tje zijn ...