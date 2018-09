VIDEO. Het startschot van derde Rode Neuzen Dag is gegeven TDS

17 september 2018

13u29

Bron: QMUSIC 0

Vandaag, maandag, werd in het Maria-Boodschaplyceum in Brussel de aftrap gegeven van de derde Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius roept opnieuw iedereen in Vlaanderen op om geld in te zamelen om jongeren met psychische problemen te helpen. De derde editie, die plaatsvindt op 30 november 2018, staat dit jaar in het teken van de mentale gezondheid van jongeren op school. De aftrap werd gegeven in de oude school van Qmusic-dj én Rode Neuzen Dag-ambassadeur Sam De Bruyn, die er door ziekte niet kon bij zijn. Sam was er wel bij op afstand via de telefoon, terwijl zijn Q-collega’s Wim Oosterlinck en Heidi Van Tielen de ochtendshow ter plaatse presenteerden.