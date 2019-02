VIDEO. Het meest memorabele nieuwsmoment van Birgit Van Mol Gunter Van Stappen Stijn Defoirdt

01 februari 2019

06u00

Bron: VTM NIEUWS 0

Op 1 februari wordt VTM dertig jaar. Al dertig jaar informeert VTM NIEUWS de Vlaming over droevige en vrolijke momenten uit de actualiteit. Momenten die ook de VTM NIEUWS-ankers nooit zullen vergeten. In aanloop naar de verjaardag van VTM vertelt iedere dag één anker over zijn of haar meest memorabel nieuwsmoment. Wat hebben ze onthouden uit de afgelopen jaren? Vandaag vertelt Birgit Van Mol over de aanslagen op de VS op 11 september.