VIDEO. Frances Lefebure toont haar cellulitis: “Ik hoop dat er nu iemand denkt: ‘Ik ga dat ook doen’” KD

24 november 2019

21u25 34 TV In ‘Make Belgium Great Again’ geeft Frances Lefebure zich helemaal bloot. Deze week deed ze dat ook bijna letterlijk. Ze poseerde in ondergoed om haar cellulitis aan de wereld te tonen. In de hoop om anderen zo te inspireren. Ook andere bekende koppen, waaronder Jitske Van de Veire, vechten het schoonheidsideaal aan. “Ik kan mij voorstellen dat dit fijn is voor iemand van zestien die echt over alles twijfelt”, klinkt het.

Veel mensen weten niet dat Frances last heeft van cellulitis. “Die cellulitis is daar als ik zit. Als ik rechtsta, is die weg. Het is er niet altijd dus dan wil je het ook niet altijd tonen”, legt de presentatrice uit. “Ik denk dat dat het grote probleem is.” Voor één keer toont ze haar onzekerheden toch aan de camera in de hoop dat het anderen kan inspireren om hun onzekerheden te omarmen in plaats van ze telkens weer te verstoppen. “Ik hoop dat er hierna één iemand zegt: ‘Ah, Frances heeft dat ook en die loopt ook zo rond de zomer, zelfs als ze gefilmd wordt. Nu ga ik dat ook doen.’”