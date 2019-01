VIDEO. ‘Familie’-kijkers werden vanavond verrast door een wel héél onverwachte kus HL

09 januari 2019

20u35 0 Showbizz Oei, Emma, wat doe je nu? De mond van de kijker viel deze avond serieus open op het einde van de aflevering van ‘Familie’. Het doorgaans doodbrave personage van Bab Buelens tongzoende Lucas (Tom Viaene) en dat is tot nader order niet haar tv-partner. Is dit de voorbode van een exit, Bab?

Emma vormt al jaren een koppel met Guido (Vincent Banic). De twee hebben zelfs een kind samen: Mila. Vorig seizoen ontdekten de twee dat hun dochter kort na de geboorte verwisseld is geweest met een ander meisje: Milou. Lucas, de papa van Milou en tevens weduwnaar, kwam toen op de proppen en dreigde zelfs met een rechtszaak om het hoederecht van Mila en Milou op te eisen. Uiteindelijk kwamen de drie ouders (Lucas, Emma en Guido) tot een akkoord om de twee kinderen niet van elkaar te scheiden en als zusjes op te voeden. Ze zouden afwisselend een week bij Lucas en een week bij Emma en Guido verblijven. Blijkbaar heeft die regeling buiten beeld voor een toenadering gezorgd tussen Emma en Lucas. De twee tongzoenden elkaar bijzonder innig en de gevoelens bleken duidelijk wederzijds.

Dumpen

De verbaasde kijker bleef dan ook achter met de vraag: was dit nu een eenmalige misstap van Emma of de start van een nieuwe liefde? En dus misschien zelfs de voorbode van Emma’s exit uit ‘Familie’? Op het internet circuleert immers al weken het gerucht dat Bab Buelens de reeks gaat verlaten. In de serie zou Emma Guido dumpen en voor Lucas kiezen. En daarna met de twee kinderen vertrekken. Het bericht over de exit werd door VTM echter nooit bevestigd of ontkend.