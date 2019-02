VIDEO. Erik en Sanne zingen ‘Veel Te Mooi’ nog eens live KD

01 februari 2019

13u14

Bron: JOE 1 Showbizz VTM bestaat vandaag 30 jaar en speciaal voor de gelegenheid presenteerde het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx een speciale ochtendshow. Ze belden onder andere met heel wat VTM-pioniers en zorgden voor een muzikale terugkeer in de tijd met De Beste 10 van ‘Tien om te Zien’ en een uitzonderlijk live optreden van Erik en Sanne.

Erik en Sanne brachten 29 jaar na hun grootste succes ‘Veel Te Mooi’, hun nummer-1 hit nog eens live bij Joe. ‘Veel te Mooi’ eindigde op de zevende plaats in De Beste Tien Van Tien Om Te Zien. De nummer 1 van de lijst was Mama’s Jasje met ‘Als De Dag Van Toen’, zij prijkten in 1997 maar liefst 16 weken aan de top. Op twee stond Will Tura met ‘Hemelsblauw’, en de laatste podiumplaats was voor K3 met ‘Heyah Mama’.