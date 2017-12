VIDEO: Eerste trailer van Clint Eastwoods film waarin Thalyshelden zichzelf spelen TC

Showbizz Regisseur Clint Eastwood heeft de eerste trailer gelanceerd van de film over de aanslag op de Thalys van Brussel naar Parijs. De drie helden die het leven van honderden passagiers hebben gered, spelen zichzelf in de film.

De film vertelt het waar gebeurde verhaal over de aanslag die IS-aanhanger Ayoud El Khazzani in de zomer van 2015 pleegde op de Thalys-trein van Brussel naar Parijs. Daarbij werd hij door drie Amerikaanse soldaten overmeesterd nog voor hij meer schade kon aanrichten. De drie Amerikanen, Spencer Stone, Anthony Sadler en Alek Skarlatos spelen, opmerkelijk genoeg, zichzelf in de film.

'The 15:17 to Paris' beleeft op 9 februari zijn Amerikaanse première. Het is nog niet bekend wanneer hij bij ons in roulatie gaat.

REUTERS