VIDEO: Editors hypnotiseren fans in uitverkocht Sportpaleis Krop in de keel X 25.000 Annelies Roebben

18 maart 2018

09u21 11 Showbizz Editors is nergens ter wereld zo groot als in België. Zaterdag bewees de Britse band dat ze onze liefde nog steeds waard zijn. Hoogtepunt: het Werchter-anthem 'No sound but the wind'. Meegezongen van a tot z door 25.000 ontroerde fans

Het was een magisch moment zaterdagavond in het Antwerpse Sportpaleis. 'No sound but the wind' is dan ook een ‘specialleke’ voor België. Ooit dankzij een concert op Werchter in 2010 tot mythische proporties uitgegroeid toen een jongeman het nummer voor het oog van de camera’s woord voor woord en in volle vervoering meezong.

Sindsdien maken alle Belgische fans er een sport van om hem na te doen. En dat zorgt keer op keer voor kippenvel. Ook tijdens deze passage in ons land. Zelfs zanger Tom Smith moest het nummer even stilleggen wegens een krop in de keel. Voor het eerst werd de song ook vastgelegd op plaat, en zo prijkt het nu op de jongste cd van de band: 'Violence'.

Dat de groep dankzij dat album weer helemaal terug is, bewezen ze tijdens dit concert. Een eerste hoogtepunt zaterdagavond was namelijk het titelnummer van die cd dat vervolgens naadloos overging in 'No Harm' – één van de mooiste nummers op Editors vorige plaat: 'In Dream'.

De jongste single 'Magazine' – één van de bissen – zette de zaal aan het dansen. Smith beschikt nog steeds over een van de mooiste stemmen uit de popmuziek, en ook nu weer wist hij met zijn diepe basstem en priemende blik de hele zaal te hypnotiseren. Tom – intussen 36 jaar oud – kronkelde achter zijn microfoon als een op hol geslagen sjamaan die ieders demonen probeert te bedwingen.

Editors begonnen in 2005 als gitaarrockband maar sloeg nadien aan het experimenteren met electronica. Live vloeiden alle nummers – hoe uitleenlopend ook - netjes samen tot een geheel. Van vroege classics als 'Munich', 'An end has a start' en 'The Racing Rats' tot het prachtige 'In this light and on this evening', 'Ocean of Night', 'Eat Raw Meat = Blood Drool' en 'Papillon' – het nummer dat hen ooit helemaal op de kaart zette. Het was een setlist om duimen en vingers bij af te likken.

Editors hadden vuurwerk en confetti mee maar hielden het verder op één hoofdpodium, zonder catwalks of andere podia in de zaal. Daardoor konden ze de absolute maximumcapaciteit van het Sportpaleis benutten: de volle 25.000 plaatsen waren ingenomen. Deze zomer komt daar nog een hoop volk bij wanneer ze mogen headlinen op TW Classic. Voor wie er nu niet bij kon zijn, lonkt daar een herkansing.