VIDEO. Disneyland Paris steekt iconische scène uit Lion King in nieuw jasje CD

10 maart 2019

08u56

Bron: Disney 0

Deze zomer staat Disneyland Paris helemaal in het teken van de populaire animatiefilms ‘De Leeuwenkoning’ en ‘Jungle Book’ tijdens ‘The Lion King & Jungle Festival’. Zo zijn er in het park gloednieuwe shows en ontmoetingen met de bekende figuren uit beide films. En voor wie nu al helemaal in de sfeer wil komen, heeft Disneyland Paris een teaser gelanceerd. Daarin wordt de legendarische The Circle of life-openingsscène uit De Leeuwenkoning nagespeeld. Met deze keer geen kleine Simba, maar wel een schattig kindje dat in de lucht wordt gehouden. (CD)