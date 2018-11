VIDEO. Dina Tersago steunt verkrachte vrouwen in Oost-Congo: “Als Miss België kreeg ik ook af te rekenen met grensoverschrijdend gedrag” WN

26 november 2018

23u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Wat een filmpje voor het goede doel niet allemaal kan onthullen! Dankzij een actie van Mamas For Africa om het leed van vrouwen in Oost-Congo te belichten, komen we te weten dat Dina Tersago (39) soms vloekt dat ze een vrouw is. En waarom haar jaar als Miss België lang niet altijd een pretje was. Ze vertelt er meer over in Dag Allemaal.

De korte video van Mamas for Africa komt er naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. In de spot wordt Dina, geflankeerd door negen andere dames, geconfronteerd met een resem negatieve ervaringen die vrouwen kunnen meemaken. Telkens als de dames een situatie herkennen uit hun eigen leven, zetten ze een stap achteruit. De dame die symbool staat voor de Oost-Congolese vrouw, eindigt helemaal achteraan, op grote afstand van Dina en de rest.

Opvallend: op de vraag ‘Vloek jij soms dat je een vrouw bent?’ stap jij achteruit.

Goh ja, als ik op een festival moet aanschuiven aan de wc’s, vloek ik soms dat ik een vrouw ben en geen man. En als ik de helpdesk bel omdat mijn printer niet meer werkt, krijg ik weleens de vraag ‘of hij wel aan staat’. Dan denk ik: ‘Excuseer!’ Maar ik zou niet willen ruilen met een man. Ik ben heel blij dat ik een vrouw ben, dat ik zwanger mocht zijn en kinderen op de wereld heb gezet.

Uit het filmpje blijkt dat jij ook al eens het slachtoffer bent geweest van grensoverschrijdend gedrag.

(knikt) Toen ik Miss België was, werd ik geregeld geboekt voor een acte de présence. Dan gingen mannen er soms van uit dat ze zich alles konden permitteren omdat ze tenslotte betaald hadden voor mijn aanwezigheid. Ze knepen dan bijvoorbeeld in mijn billen. Of toen ik lotjes verkocht, werd ik op iemands schoot getrokken. ‘Kom hier maar eens zitten, dan koop ik tien extra lotjes’, dat soort dingen. Of mensen die je iets te stevig vastpakken als ze met je op de foto gaan.

Hoe ging jij daarmee om?

In het begin was dat niet makkelijk. Ik was gechoqueerd, maar dacht dat het zo hoorde en liet me doen. Op den duur heb ik geleerd om van me af te bijten. Ik bedoel: dat soort dingen hoort niet, ook al was er toen nog lang geen sprake van #MeToo. En nu moeten ze zoiets al helemaal niet meer proberen.

Had je ook nog last van zulke ongepaste avances toen je later in de tv-wereld terechtkwam?

Nee, helemaal niet. Ik denk dat ik altijd het geluk heb gehad om met de juiste collega’s samen te werken.

Jij wordt ongetwijfeld vaak gevraagd om iets voor het goede doel te doen. Waarom heb je tegen Mamas For Africa ‘ja’ gezegd?

Ik kende die organisatie omdat hun mensen me weleens hadden aangesproken op straat in Mechelen. Hilde Mattelaer, die Mamas For Africa heeft opgericht, is net als ik van Bonheiden. Zij dacht: ‘Dina is intussen ook mama geworden en misschien is dit wel iets voor haar.’ Ik was meteen enorm aangegrepen door wat zij vertelde over de verschrikkingen die veel Congolese vrouwen moeten doorstaan.

