VIDEO. Deze live-interviews gaan (hilarisch) de mist in

13 februari 2019

Een interview doen tijdens een live-uitzending is niet altijd gemakkelijk. Zeker niet wanneer je lastige vragen wil stellen aan een overwerkte beroemdheid, die daar zichtbaar geen zin in heeft. Vraag maar aan de presentatoren van de Australische 'The Morning Show'. Eind vorige week viel Michael Bolton (65) er in slaap tijdens zijn live-interview. Ook onderstaande journalisten (en sterren) kunnen erover meepraten.

De sarcastische Cara Delevingne

Actrice en model Cara Delevingne werd gevraagd om haar rol in de tienerfilm ‘Paper Towns’ te promoten tijdens een interview met het programma ‘Good Day Sacramento’. Het interview begon al slecht toen een van de presentatoren haar per ongeluk Carla noemde, daarna ging het alleen nog maar bergafwaarts. Cara leek geïrriteerd te antwoorden op de vragen van de presentatoren. Zo antwoordde ze sarcastisch: “Nee, ik heb het boek en het script niet gelezen”, toen haar gevraagd werd of ze de roman waarop de film gebaseerd is, gelezen had. En op de vraag of ze veel gemeen had met haar personage: “Nee, ik haat haar eigenlijk.” Presentator Mark S. Allen vroeg dan maar of er een probleem was, waarop Delevingne probeerde uit te leggen dat ze simpelweg emotioneel was omdat de film de vorige dag in première was gegaan. Presentatrice Marianne McClary liet het daar evenwel niet bij en vroeg de actrice of ze geïrriteerd was of dat het de schuld van het programma was, waarop Delevingne antwoorde: “Nee, ik denk dat het aan jullie ligt.” Niet lang daarna beëindigde ze het interview. De presentatoren waren duidelijk niet opgezet met de houding van de jonge ster. “Je verdient 5 miljoen dollar op zes weken tijd, je kan dan toch minstens doen alsof je met wat enthousiasme tegen ‘Good Day Sacramento’ praat”, zei Allen.

De verontwaardigde Samuel L. Jackson

De Amerikaanse reporter Sam Rubin had een hele slechte dag toen hij acteur Samuel L. Jackson interviewde in 2014. Nietsvermoedend vroeg Rubin de acteur naar zijn recente Super Bowl commercial voor automerk Kia, waarin hij zijn iconische rol uit ‘The Matrix’ opnieuw vertolkte. Alleen, het was niet Samuel L. Jackson die de leren jas en zonnebril uit de kast mocht halen, maar Laurence Fishburne, en dat liet hij de reporter voelen. “We lijken niet allemaal op elkaar! We zijn misschien allemaal zwart en beroemd, maar we lijken niet allemaal op elkaar”, riep Jackson uit. “Er is meer dan een zwarte man die een commercial doet. Ik ben de zwarte kerel uit ‘Wat zit er in je portemonnee?’. Hij is de zwarte kerel met de auto. En Morgan Freeman is de andere zwarte kerel met de kredietkaarten. Je hoort alleen zijn stem, dus je zal hem waarschijnlijk niet verwisselen met Laurence Fishburne”, vervolgde hij. De arme Rubin probeerde het gesprek nog in de goede richting te duwen, maar daar wilde de acteur niet van weten. Hij bleef de journalist verder nog op de rooster leggen, en vroeg zelfs of Rubin problemen zou hebben om acteur Gary Oldman en Michael Keaton uit elkaar te houden. “Je weet wie ze zijn, toch? Gewoon, voor de zekerheid, in het geval één van hen in de show verschijnt. Doe research. Doe je werk. Zorg ervoor dat je ze niet verwisselt met andere blanke acteurs", lachte hij. Rubin verontschuldigde zich achteraf uitgebreid voor de fout.

De stille Kourtney Kardashian

In 2016 was Kim Kardashian net het slachtoffer geworden van een beroving in Parijs. Het was dus geen wonder dat presentator David Campbell zusje Kourtney daarover een vraag stelde toen ze enkele maanden later een interview gaf in zijn tv-show ‘Today Extra’. Hij vroeg vriendelijk: “Je moet weten dat de mensen in Australië en de mensen hier van de show erg veel empathie voelen met wat er gebeurd is, en het verschrikkelijk vinden. We vragen ons af, hoe gaat het met iedereen, en met Kim in het bijzonder?” Een normale vraag, zou je denken, maar Kourtney wist duidelijk niet hoe ze daarop moest antwoorden. Ze richtte haar blik ergens buiten beeld en bleef stokstijf zitten. Zo lang, dat de presentatoren geen andere keuze hadden dan het interview af te ronden. Presentatrice Sonia rondde af met: “Ok, het ziet ernaar uit dat Kourtney echt niet op de vraag wil antwoorden.” David nam het minder goed op: “Ik denk dat ze me negeert. Ze kan toch gewoon zeggen dat alles oké is met haar zus?” Maar kijk, een reclameblok kan veel goedmaken. Na de pauze besloot Kourtney toch op de vraag te antwoorden en een kleine update te geven over hoe het met Kim gaat. En haar rare reactie? Die was volgens haar te wijten aan het feit dat iedereen tegen haar praatte, en de connectie plots verbroken werd.

De ijskoude Robert Downey Jr.

In 2015 promootte Robert Downey Jr. zijn nieuwste film ‘Avengers: Age of Ultron’. Daarvoor werd hij geïnterviewd door de Britse journalist Krishnan Guru-Murthy. Alles liep goed, tot Guru-Murthy besloot om even in het turbulente verleden van de acteur te duiken. Zo vermeldt hij een artikel uit 2008 uit de New York Times waarin de acteur zei: “Je kan niet van een suite van 2.000 dollar per nacht in La Mirage naar een gevangenis gaan, en dat echt begrijpen en dan een liberaal zijn.” Een ijskoude Downey Jr. antwoordde dat hij niet meer weet wat hij toen bedoelde: “Dingen die je zeven jaar geleden in een interview zegt, ik zou ze twee uur lang kunnen analyseren en nog geen stap dichter bij de waarheid zijn dan wanneer ik je nu een halfslachtig antwoord geef. Ik kan je niet eens vertellen wat een liberaal is.” Wanneer Guru-Murthy toch een antwoord wilde, antwoordde Downey Jr: “Zijn we hier een film aan het promoten?” De sfeer ging verder de dieperik in toen de journalist aangaf meer persoonlijke vragen te willen stellen. De acteur haalde zijn schouders op, maar wanneer Guru-Murthy dan een vraag wilde stellen over zijn drugsverleden, was de maat vol. “Het spijt me, ik snap het echt niet ... Wat zijn we aan het doen?” Downey Jr. lachte en vertrok.

De gemene Jesse Eisenberg

Dat het niet altijd de journalisten zijn die het interview verpesten, bewijst Jesse Eisenberg. De jonge Romina Puga noemde hem in 2013 zelfs een eikel, nadat hij het haar een interview lang moeilijk gemaakt had. Eisenberg zou eigenlijk zijn film ‘Now You See Me’ moeten promoten, maar kan alleen maar sarcastisch op Puga’s vragen antwoorden. Wanneer de journaliste naar acteur Morgan Freeman verwijst door enkel zijn achternaam te gebruiken, kan Eisenberg zijn pret niet op. “Freeman? Wie ben je? Zit je met hem in een baseball-team?”, lacht hij. Wanneer ze dan probeert om hem een goocheltruc te laten zien, noemt hij haar vervolgens nog ‘Carrot Top’ (een Amerikaanse komiek, nvdr), en wanneer ze hem laat weten dat het huilen haar nader staat dan het lachen, bezweert hij haar dat ze moet wachten met huilen tot het interview gedaan is: “anders zal het lijken alsof ik verantwoordelijk ben.” Na amper drie minuten is het ongemakkelijke interview eindelijk gedaan. “Je bent een eikel”, wist Puga nog uit te brengen.

Jennifer Lawrence en Jack Nicholson: het onverwachte koppel

Onder het motto: het moeten niet altijd vervelende beroemdheden zijn. In 2013 had Jennifer Lawrence net een Oscar gewonnen voor haar rol in ‘Silver Linings Playbook’ en vertelde daarover honderduit tegen presentator George Stephanopoulos van ‘Good Morning America’. Plots verscheen Jack Nicholson echter achter haar: “Het is niet mijn bedoeling om je interview te onderbreken”, zei hij. “Maar ik wil je van ganser harte feliciteren met je acteerprestatie in ‘Silver Linings Playbook’.” En hij voegde er speels aan toe: “Je lijkt op een ex-vriendin van me.” De overdonderde Lawrence antwoordde snel: “Zie ik er ook uit als een nieuwe vriendin? Je bent echt heel onbeleefd”, grapte het jonge acteertalent vervolgens, waarna ze hem bedankte voor het compliment, en Nicholson zich uit de voeten maakte. Maar ver liep hij niet. “Oh my God”, slaakte een overdonderde Lawrence uit. “Is hij nog steeds hier?” En jawel, Nicholson stond nog steeds achter haar, en fluisterde: “Ik zal op je wachten”.

De schattige professor Robert Kelly

Professor Robert Kelly is dan misschien geen beroemdheid, maar zijn live-interview is er wel een voor de geschiedenisboeken. Vorig jaar gaf hij een diepgravende analyse aan de BBC over Korea, toen plots de deur van zijn werkkamer openging. Zijn vierjarige dochtertje Marion danste de kamer binnen, op de voet gevolgd door zoontje James. Mama Jung-a Kim probeerde de schade te beperken en de kinderen zo snel mogelijk mee te grissen, maar alles werd uiteraard op camera vastgelegd en ging de wereld rond.