VIDEO. Deze BV’s konden - net als Lukaku - hun slappe lach niet bedwingen TDS

03 december 2018

17u00 0 Showbizz Het was een hilarisch moment: toen Romelu Lukaku vorige week tijdens een interview de vraag kreeg waarom hij er bij de Rode Duivels zó gelukkig uitziet, kon hij zijn lach niet bedwingen. Hij is echter lang niet de eerste bekende die in een lachbui uitbarst tijdens een uitzending. Wij zetten de beste slappe lach-momenten op een rijtje.

Wanneer Taylor Rooks, een in de VS bekende journaliste, Lukaku de vraag stelt waarom hij - in tegenstelling tot bij Manchester United - er bij de Rode Duivels zó gelukkig uitziet, komt de spits nog nauwelijks bij van het lachen. Bekijk de bewuste passage vanaf 4′30" in de video.

Gert Verhulst en Jani

Het had een bloedserieus moment moeten zijn in ‘Dancing With the Stars’, maar Gert en Jani konden hun lach niet inhouden voor ze bekend maakten wie er naar huis zou moeten vertrekken. Alles had te maken met gerechtsdeurwaarder Ronny De Ceuster, die er blijkbaar niet was.

Erik Van Looy

Als quizmaster Erik Van Looy in 2014 een grappig filmpje toont over een uit de hand gelopen debat op de Jordaanse televisie, kan hij zijn ernstige vraag over de oorlog in Syrië niet meer stellen.

Sabine Hagedoren

Een kant van Sabine die velen niet kennen, maar heerlijk is om te zien. Sabine kon haar lach niet inhouden bij het zien van haar eerste eigen weerbericht.

Julie Van den Steen

De presentatoren van Marathonradio steunen ieder jaar de Vlaamse studenten. Dat doen ze dag en nacht, en dus begint de vermoeidheid na een tijdje zijn tol te eisen. Julie had haar lachspieren even niet meer onder controle.

Eva Daeleman

Tijdens een eerdere marathonuitzending van radiozender MNM gingen ook Eva Daeleman en Peter Van de Veire volledig kapot van het lachen.

Johan Vande Lanotte

Johan Vande Lanotte kreeg in 2011 de slappe lach tijdens ‘De Laatste Show’ op één. Wat hem zo deed lachen? Een item over de quizzende supercomputer Watson. Het leverde hilarische taferelen op.

Natalia

Tijdens ‘Gert Late Night’ duikt James iedere avond met één van de bootgasten het bed in. Maar met Natalia ging dat niet zo vlot, met dank aan haar heerlijke lach.

Sven De Ridder

Sven kreeg eerder dit jaar de slappe lach tijdens ‘Beste Kijkers’. Een imitator van Mao verslikt zich even in zijn eigen typetje. Reden genoeg voor Sven De Ridder om zich zelf te verslikken in de slappe lach.

Koen Wauters

Na een halve show als vrouw gepresenteerd te hebben, hield Koen Wauters het in 2016 niet meer uit tijdens ‘Jonas & Van Geel’. Wat volgde was een grote lachbui die hij bijna niet meer onder controle kreeg.

Goedele Wachters

De boog kan niet altijd gespannen staan. Nieuwslezeres Goedele Wachters kreeg in ‘Het Journaal Laat’ de slappe lach bij haar aankondiging over een straattheaterfestival in Boom. Dat ze een spontane en goedlachse vrouw is, dat bewijzen deze beelden.

Linde Merckpoel

Linde Merckpoel kreeg tijdens Music For Life 2016 bezoek van tv-figuur Sofie Lemaire. De vermoeidheid begon duidelijk zwaar te wegen...

Roger Van Damme

Toen de 61-jarige kandidaat Jan in ‘Chef In Je Oor’ op VIER frieten moest snijden, liep dat niet al te vlot. Tot grote hilariteit van chef Roger Van Damme.

Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen

In ‘2 Meisjes Op Het Strand’ bracht Christoff samen met Belle Perez een cover van dé zomerhit van 2017: ‘Despacito’. Daarin zong Christoff in het Nederlands over ‘stoverij’ ... of toch niet? Sam & Heidi kwamen het te weten tijdens het verkeersnieuws.