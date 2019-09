VIDEO. De nieuwe begintune van ’Thuis’ krijgt deze leuke parodie van MNM HL

Bron: VRT 0 Showbizz Ook de MNM-dj’s hebben de nieuwe begingeneriek van ‘Thuis’ opgemerkt, waarin de acteurs aan een vrij hoog tempo marcheren, terwijl ze lachend recht in de lens kijken. De interesse van MNM kreeg een leuk staartje.

Peter Van de Veire, Tom De Cock en hun radiocollega’s sloegen de handen in elkaar om hun eigen versie in elkaar te steken. De makers van ‘Thuis’ kunnen die fijne parodie wel smaken en pikken in op de extra aandacht.

“Blijkbaar slaat de nieuwe begintune wel aan en daarom gaan we onze kijkers vragen om een soortgelijk filmpje te maken”, zegt ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Er wordt dit weekend mooi weer voorspeld en dat is ideaal om te gaan wandelen, zoals in de generiek. Iedereen kan zijn filmpje op de ‘Thuis’-pagina op Facebook posten. Afhankelijk van de respons gaan we nog bekijken wat we daar dan mee gaan doen. Wie wil meedoen, moet in het filmpje wel flink doorstappen op het ritme van de muziek, want het tempo komt overeen met 138 stappen per minuut.”