VIDEO. De grootste impromptu flashmob op Tomorrowland

Showbizz Kandidates Miss België 2023 voorge­steld, maar is dat nog wel van deze tijd? "Natuurlijk moet een miss mooi zijn”

Voor sommigen is het de ultieme ‘guilty pleasure’, anderen vinden het dan weer oppervlakkig en gedateerd, maar ook in 2023 zal er een nieuwe Miss België verkozen worden. 120 dames, van de in totaal 200 kandidates, werden deze week voorgesteld in Plopsaland De Panne, en Showbits-reporter Senne was erbij. Hij sprak er met de huidige miss, de vorige miss en -wie weet ook wel- de volgende Miss België. “Natuurlijk willen we dat een miss mooi is.”

23 juli