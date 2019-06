VIDEO. De allerstrafste uitspraken van Jeff Hoeyberghs op een rij Redactie

11 juni 2019

13u13

Bron: Kameraki 0

Plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs (57) zorgt opnieuw voor de nodige opschudding met zijn uitspraken. Nu hij de rechtszaak om het hoederecht over zijn jongste zoon heeft verloren, schopt hij wild om zich heen. “Een kind dat opgroeit zonder z’n vader functioneert niet zoals het hoort. Ik moet nu met lede ogen aanzien hoe Louis neurotisch wordt”, aldus Hoeyberghs. En het is niet de eerste straffe uitspraak die hij deed. Ook over de zorg voor pasgeboren baby’s en richtingaanwijzers deed hij al zijn uitgesproken zegje.