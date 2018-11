VIDEO. Daar is Waldek weer in ‘Thuis’: “Nooit gezegd dat ik definitief weg was” HL/ES

07 november 2018

20u35 0 Showbizz Een verrassing van jewelste in ‘Thuis’. Twee maanden na zijn afscheid vol tranen en vertrek naar zijn familie in Polen, wandelde Waldek vanavond schoorvoetend de serie weer binnen. “Ik heb nooit bevestigd dat mijn vertrek definitief was”, zegt acteur Bart Van Avermaet (57) nu.

In ‘Thuis’ was het populaire personage naar Polen verhuisd omdat hij hier geen werk, geen vrienden en zeker geen trouwplannen meer had. Waldeks zus overtuigde hem om dan maar terug te keren naar zijn familie in Polen. Dat de loodgieter nu toch weer opdaagt, is te wijten aan Nuria, de biologische mama van Zoë. Die raakte eerder dit jaar ongewild betrokken bij de babywissel van Mayra en vraagt Waldek nu om hulp. Al wordt het voor de kijker pas de volgende dagen duidelijk, wat ze daarmee precies bedoelt. Groeit daar iets moois?

Draad weer oppikken

“Waldek is inderdaad terug na zijn periode van introspectie in Polen”, zo verklaart ‘Thuis’-producer Hans Roggen. “Hij wil de draad van z’n leven hier weer oppakken. Twee maanden geleden hebben we niet verteld dat hij mogelijks zou terugkeren, om het spannend te houden. Dat kwam het verhaal ten goede.”

Geen topverrassing

Dat Waldek opnieuw zou opduiken, was voor de echte die hard-fans van ‘Thuis’ geen topverrassing. Zij hadden op hun fansites al droogjes opgemerkt dat het toch wel merkwaardig was dat het personage in de begingeneriek te zien bleef, in tegenstelling tot enkele andere gezichten die in dezelfde periode ook uit de reeks verdwenen waren. Bovendien was de acteur vorige maand ook een van de verrassingsgasten tijdens de recente ‘Thuis’-fanreis naar Griekenland. En ook in interviews hield de acteur zich steeds erg op de vlakte over het definitieve karakter van zijn vertrek. Kortom: er hing iets te veel mist rond zijn exit.

“Het nieuws over Waldeks vertrek was veel groter dan ik had gedacht”, aldus Bart Van Avermaet. “Fans dachten écht dat Waldek nooit meer zou terugkeren en hun verontwaardiging was enorm. Zelfs mijn collega’s bij ‘Thuis’ waren in de war. Ik kreeg berichtjes en telefoontjes om te vragen of ik echt weg was of toch nog zou terugkeren. Hoe hou je het voor mogelijk! (lacht) Ik ben nog altijd onder de indruk van al die verbaasde reacties. Maar ik heb nooit bevestigd dat mijn vertrek definitief was. Ik heb er nooit over gelogen en wilde dat ook niet. Ik heb bijvoorbeeld nooit gezegd dat ik niet langer werk voor ‘Thuis’, omdat niemand me de juiste vraag stelde. Als men mij bijvoorbeeld letterlijk gevraagd had of ik mijn C4 had gekregen van de VRT, dan had ik verteld hoe de vork in de steel zat. Maar die vraag bleef uit. Ironisch genoeg stond ik alweer op de ‘Thuis’-set toen het vertrek van Waldek naar Polen op te zien was.”

Van Avermaet verdween trouwens tijdelijk uit de reeks omdat hij andere professionele opdrachten had aangenomen. Zo speelt hij mee in de komedie ‘Ladies Night’, het stuk waarin hij uit de kleren gaat en dat nog steeds in het theaters loopt.