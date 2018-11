VIDEO. Daar is Stan weer in ‘Familie’: vierde comeback in amper zes dagen HL

26 november 2018

20u40 0 Showbizz Wie we daar hebben in ‘Familie’: Stan! Deze avond dook de slechterik plots opnieuw in de Foodbar op. De makers van ‘Familie’ zorgen duidelijk voor een nostalgische bui, want dit is al de vierde comeback van een gedumpt personage in amper zes afleveringen tijd.

Stan (Kristof Verhassel) verdween in de eerste aflevering van dit seizoen uit de VTM-serie, nadat hij eerst door Evy (Marianne Debaere) was neergeschoten en vervolgens nog een verdieping of twee naar beneden was getuimeld. Een normaal mens zou die combinatie pech nooit overleven, maar Stan dus wel. De stalker van Evy was niet dood en belandde wegens zijn ontvoering en hacking achter de tralies. Tot deze week. De bad boy met de mooie ogen vertelde Zjef (Jan Van den Bosch) en Emma (Bab Buelens) dat hij in afwachting van zijn proces was vrijgelaten. Maar hij mag geen contact hebben met Evy, wat natuurlijk al meteen voor problemen zorgde.

(lees verder onder de video)

Op die manier blijven er maar verdwenen personages opnieuw opduiken. Het eerste throwback-moment kregen de kijkers zes afleveringen geleden bij de terugkeer van Marie-Rose (Martine Jonckheere), na een afwezigheid van meer dan drie jaar. Vervolgens stapten Bart (Chris Van Tongelen) en Trudy (Sylvia Claes) nog eens het verhaal binnen. Zij verblijven in Dubaï, maar kwamen nog wat zaken regelen, zoals de verkoop van Trudy’s huis aan Peter. Die deal moet trouwens de snelste ver- en aankoop in de Vlaamse tv-geschiedenis zijn geweest, want alles was in amper twee zinnen helemaal beklonken. Makkelijk! En nu is dus ook Stan back in business om een potje te komen stoken. ‘Familie’ stoomt zich duidelijk klaar voor de naderende midseizoensfinale.