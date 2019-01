VIDEO. Christoff krijgt honderden steunbrieven TK

29 januari 2019

06u24

Bron: DA 0 Showbizz Vlaanderen heeft massaal gereageerd op de oproep van Dag Allemaal om Christoff (42) na zijn hartoperatie via de redactie een kaartje te sturen. “Het doet me enorm veel plezier dat jullie lezers zo bekommerd zijn om mij”, reageert de zanger ontroerd.

"Ik wil iedereen heel hartelijk danken. Ik ga al die lieve wensen stuk voor stuk lezen. Ik moet het nog altijd rustig aan doen van de artsen, al gaat het de goede kant op. Bij het ontwaken voel ik me al veel fitter. Toch word ik nog snel moe, en ik heb opnieuw last van migraine op mijn ogen. Hopelijk ebt dat snel weg.”

Christoff is ook te zien in de verjaardagsshow van VTM op vrijdag 1 februari. Die opnamen vonden afgelopen week plaats. “Mijn dokter had het me afgeraden, maar ik wou er zo graag bij zijn”, lacht hij.

Op 11 februari wordt Christoff in Duitsland verwacht voor een tv-show met KLUBBB3, en op 17 februari treedt hij op in Izegem.