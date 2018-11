VIDEO. Catfight in ‘Familie’: rivales Marie-Rose en Brigitte vliegen elkaar net niet in de haren HL

27 november 2018

20u45 0 Showbizz Het is gebeurd! Marie-Rose (Martine Jonckheere) en Brigitte (Janine Bischops) hebben elkaar dinsdagvond voor het eerst ontmoet in ‘Familie’. Als blikken konden doden, waren er nu twee begrafenissen in de VTM-soap. Wanneer gaan die twee echt over de rooie?

Marie-Rose kookte van woede, toen ze Brigitte in de aflevering van dinsdagavond onverwachts tegen het lijf liep de gang bij Fashion. Brigitte kwam er haar zoon Lars (Kürt Rogiers) nog eens bezoeken en de les spellen. Toen zij de deur van zijn kantoor achter zich dichttrok, stond ze plots oog in oog met Marie-Rose. En zo ontmoette die onverwacht de vrouw met wie ze nog een serieus ei te pellen heeft. Meer dan 20 jaar geleden had Brigitte een affaire met Guido Van den Bossche (Karel Deruwe), de echtgenoot van Marie-Rose. Uit die tijdelijke romance werd Amélie (Erika Van Tielen) geboren. De opgraving van de kist van Guido moest die bloedband vorig jaar nog bewijzen.

De bastaarddochter is natuurlijk een doorn in het oog van Marie-Rose. Amélie blijft immers het levende bewijs van het overspel van haar man. De blinde haat die Marie-Rose voor Amélie voelt, droop zo van de beelden af, toen die twee elkaar toevallig ontmoetten. En de dominante Brigitte verkneukelt zich nu zichtbaar aan de schaamte, die ze Marie-Rose laat voelen.

Confrontatie

De eerste confrontatie tussen Marie-Rose en Brigitte verliep in een ijskoude sfeer, maar al bij al nog deftig. Ja, er vielen kwetsende woorden en beledigingen, maar daar bleef het verrassend genoeg ook bij. Een echt handgemeen bleef uit, de twee konden zich beheersen. Al blijft de vraag: hoelang nog? ‘Familie’ lijkt af te stevenen op een catfight. Een gevecht zoals recent nog in ‘Thuis’. Op het huwelijksfeest van Rosa (Annick Segal) en Steven (Ben Van Ostade), gingen de bruid en Marianne (Leah Thys) ook in de clinch. Op die manier vielen ze in herhaling, want 19 jaar geleden trokken zij elkaar al eens bij de haren op het treinperron. Die scène wordt op Wikipedia nog steeds beschouwd als het meest iconische gevecht op de Vlaamse tv. Tijd voor ‘Familie’ om iets soortgelijks aan de kijkers aan te bieden? Op fansites hopen de soapliefhebbers daar duidelijk op. Komt het er binnenkort ook echt van?