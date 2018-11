VIDEO. BV’s vertellen over de foutste kerstcadeaus die ze ooit kregen TK

14 november 2018

11u57 0 Showbizz Sinterklaas moet nog komen, maar toch zijn Adriaan Van den Hoof, Frances Lefebure, Marleen Merckx, Maaike Cafmeyer en Jelle De Beule al helemaal in kerststemming. En dat dankzij Oxfam, want de BV’s geven cadeau-advies in hun eindejaarscampagne.

Met de slogan ‘Liever een fair dan een fout cadeau’ lanceren de Oxfam-Wereldwinkels morgen hun campagne voor de feestdagen. Daarin willen ze mensen overtuigen om goed na te denken over wat ze hun familie en vrienden zullen kopen. Want niemand wil een fout cadeau waar je niets mee kan; dan koop je beter een fair cadeau.

“Denk je soms: ‘Alweer confectiesokken of een ‘made in China’-prul gekregen (die je daarna op eBay zet)’? Frances Lefebure, Adriaan Van den Hoof, Maaike Cafmeyer, Marleen Merckx en Jelle De Beule trekken samen met Oxfam-Wereldwinkels ten strijde tegen ‘foute’ eindejaarscadeau’s”, klinkt het bij Oxfam. In de bijhorende reclamefilmpjes vertellen de BV’s over hun eigen foute ervaringen met kerstpakjes en sporen ze de kijker aan om hun shopping te doen bij de wereldwinkel. Dan heb je een kwaliteitsvol product gekocht én ben je solidair geweest met je medemens.