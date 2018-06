VIDEO: BV's steken alle studenten hart onder de riem TDS

16 juni 2018

10u00

Bron: Kameraki 0

Verschillende studenten in Vlaanderen zijn al bezig met hun examens. Wij vroegen aan enkele BV's over hun examenperiodes van vroeger. Onder andere Regi, Gert Verhulst, Sven De Ridder en K3 vertellen over hun beste vak, hun buisvak, hun studeerplek en ze geven goede moed aan alle studenten. Hanne van K3 omvat het kort samen: "Het is nu misschien niet zo leuk, maar wel doorbijten want... Het is goed voor je toekomst."