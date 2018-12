VIDEO. BV's laten zich betoveren door de kerstmagie van Disneyland Paris CD

24 december 2018



Betoverende kerstdecoraties, feeërieke lichtjes en een hartverwarmende sfeer: in Disneyland Paris komt het allemaal samen tijdens het kerstseizoen. Staf Coppens, Tine Embrechts, Evy Gruyaert en Marianne Devriese mochten zich samen met hun gezin helemaal onderdompelen in deze magische kerstsfeer van Mickey Mouse en zijn vrienden. En daarbij vielen ze van de ene verbazing in de andere.