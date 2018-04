VIDEO: Broer Qmusic-dj Jolien Roets vraagt An Lemmens op date TDS

10 april 2018

20u17

Bron: QMUSIC 0

Vandaag is het Siblings Day! Qmusic-dj Jolien Roets nodigde daarom haar broer Andries uit, om haar sidekick te zijn tijdens haar avondshow. Tijdens de uitzending speelden ze ‘Broer zkt Vrouw’, waarin Andries zijn droomvrouw beschreef en de luisteraars moesten raden wie ze zochten om zo cinematickets te winnen. Maar Jolien had een verrassing voor haar broer, want zijn beschreven droomvrouw An Lemmens hing plots aan de lijn. “Ik weet niet wat zeggen”, zei Andries stomverbaasd. Maar hij nam al snel het heft in handen om An mee op date te vragen: “Hebben we nog cinematickets over, Jolien? Want ben je dan vrij vanavond, An? Zo niet, fixen we wel een datum.” Hoe An reageert, ontdek je in de video. Op Siblings Day wordt de band tussen broers en zussen gevierd.