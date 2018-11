VIDEO. Bart Peeters viert zijn 60ste verjaardag in de Lotto Arena KD

29 november 2018

23u05 0 Showbizz Bart Peeters viert morgen zijn 59ste verjaardag. Maar hij blikt al vooruit naar de 60. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 november 2019 komt Bart Peeters met een heel eigen “Best of”-programma naar de Lotto Arena.

In Van Gils & gasten kwam Bart Peeters, die morgen 59 jaar wordt, aankondigen dat hij volgend jaar een groot concert zal geven in de Lotto Arena voor zijn 60ste verjaardag. Lieven Van Gils besloot zijn 59ste verjaardag zo minimalistisch mogelijk te vieren: met de kleinst mogelijke verjaardagstaart die gebracht werd door zijn moeder Suz Van Boekel, die trouwens zelf jarig was.

Zijn theatertournees zorgen keer op keer voor volle zalen, als gastvedette stond hij heel dikwijls mee op het podium in de grote arena’s. Nu komt er ook een eigen avondvullende arenashow bij. Bart koos voor de Lotto Arena omdat ze groot genoeg is voor echte ambiance en gezellig genoeg voor echte intimiteit, laat de zanger weten. Vandaar dat er ook gekozen werd voor staanplaatsen op het middenplein op beide shows.

De tweevoudige “Deluxe”-show in de Lotto Arena wordt er een waarbij Bart zijn grote successen zal brengen. In tegenstelling tot de “Brood Voor Morgenvroeg”-concerten, krijgt de show in Lotto Arena een “grootste hits”-karakter. Bart brengt naar goede gewoonte zijn groep “De ideale mannen” mee. En er komen ook enkele ‘special guests’.

“Uit zijn omvangrijke repertoire een avondvullend programma samenstellen is een luxe. Maar we kunnen Bart natuurlijk niet tot de vroege ochtend laten doorgaan. Daarom wordt het nog een lastige keuze welke nummers wel of niet aan bod zullen komen bij deze terugblik op zijn uitgebreide zangcarrière.” klinkt het bij de organisatie.