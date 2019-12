VIDEO. Ann Van Elsen en Valerie De Booser met gezin op kerstuitstap naar Disneyland Paris CD

24 december 2019

Voor Ann Van Elsen, Valerie De Booser, Vanya Wellens en Sven De Ridder was 2019 een druk jaar. Hoog tijd dus om wat quality time in te halen met hun gezin tijdens de magische kerstperiode in Disneyland Paris. Van ritjes in attracties over ontmoetingen met Disney-figuren tot vol bewondering naar de parades en shows kijken. Allemaal beleefden ze de tijd van hun leven.