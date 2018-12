VIDEO. Ann Van Elsen en Geert Hunaerts in kerstsfeer in Disneyland Paris CD

20 december 2018

Voor Ann Van Elsen, Geert Hunaerts, Dina Tersago en Roel Vanderstukken is Kerstmis the most wonderful time of the year. En dus trokken ze met hun gezin naar Disneyland Paris om onvergetelijke herinneringen in kerstsfeer te creëren. Jong en oud leefden zich uit in de vele attracties, keken met grote ogen naar de kerstparade en avondshow én mochten op de foto met Mickey Mouse.