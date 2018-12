VIDEO. Andy vroeg Yasmina ten huwelijk tijdens concert van Natalia: “Nog niet zo lang samen, maar ik weet dat ze de ware is” DBJ

02 december 2018

07u00 0 Showbizz Natalia stond zaterdagavond voor een uitverkochte Lotto-Arena en gaf een spetterende show, maar hét romantische moment van de avond kwam van het Vlaams-Brabantse koppel Andy en Yasmina. Andy vroeg zijn vriendin ten huwelijk voor de ogen van duizenden Nataliafans.

“En dan nu een bijzonder momentje”, sprak Natalia haar fans toe in een uitverkochte Lotto-Arena. “Zit er een Andy in de zaal?” Een jongeman beklom onder het oog van een volgspot het podium en niet veel later volgde ook Yasmina. Andy ging daarop op een knie en vroeg zijn vriendin ten huwelijk. Onder luid gejoel van de hele zaal vlogen ze elkaar in de armen en dansten ze vervolgens, naast Natalia en haar akoestische gitarist, een innige slow op Natalia’s versie van Dolly Partons ‘You Are’.

“Het was een superromantisch moment”, glunderde Yasmina achteraf. “En dan nog voor een volle Lotto-Arena, echt niet normaal! Ik was wel nerveus om te slowen voor zoveel mensen, dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan.” Een prachtig moment, waarbij niet eens zoveel voorbereidingswerk bij kwam kijken, zo bleek. “De voorbereidingen voor het aanzoek vielen eigenlijk nog mee”, bekende Andy. “Ik heb de zus van Natalia gecontacteerd en die bracht me dan in contact met Natalia’s management. Twee à drie weken later was alles geregeld.”

Yasmina en Andy leerden elkaar een klein jaar geleden kennen in de bakkerij waar ze beiden werken en vormen sinds zes maanden een koppel. “Ik wist meteen dat zij de ware was”, aldus Andy. “Ik ben eigenlijk haar verantwoordelijke, maar ze gaf me enorm veel steun toen ik door een moeilijke periode ging na het overlijden van mijn mama.” De ring ging het koppel vooraf wel samen kiezen. “We waren al eens gaan kijken voor een ring, maar ik had nooit gedacht dat hij die zo snel zou bovenhalen”, lacht Yasmina. “Ik ben dolgelukkig.”