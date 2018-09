VIDEO. Andy Peelman na zijn motorcrash al weer aan het werk TDS

24 september 2018

16u04

Bron: Peter De Smedt 1

Afgelopen donderdag maakte Andy Peelman, vooral bekend vanwege zijn rol in 'De Buurtpolitie', een zware val met zijn moto op Corsica. Minder dan 96 uur na het ongeval was Andy weer aan het werk. Maandagmiddag repeteerde hij voor het stuk 'Wie wordt de man van Wendy?' dat vanaf 11 oktober in het Fakkeltheater te zien is. Dat Andy nog niet hersteld is en een deel van zijn lichaam bont en blauw ziet deert hem niet. Tickets voor 'Wie wordt de man van Wendy?' kunnen gereserveerd worden via www.uitgezonderd.be .