VIDEO. Andrei Lugovski voor het eerst weer in het openbaar: "Maar zingen lukt nog niet" HL

15 november 2018

00u00 0 Showbizz Verbazing alom bij de uitreiking van de 'MENT Loftrompetten' in Oostende. Andrei Lugovski dook op als verrassingsgast. De zanger, die na zijn vergiftiging maanden in coma lag, maakte zo zijn eerste publieke optreden. "Maar zingen lukt nog niet."

Achter de schermen van de show werd de artiest érg hartelijk ontvangen door tal van collega's, zoals Christoff, Laura Lynn en Jo Vally. Ook het publiek was hoorbaar onder de indruk toen hij met zijn wandelstok op het podium verscheen om een speciale award in ontvangst te nemen. Bij zijn dankwoord brak Andrei's stem meermaals. "MENT had me gevraagd om langs te komen en eventueel een nummer te zingen. Ik heb laten weten dat ik hier graag wilde bij zijn, maar dat optreden me nog niet lukt", sprak de erg geëmotioneerde zanger na afloop. "Mijn stem houdt het nog niet. En met een stok op een podium staan, dat is geen zicht, hé? Ik ben nog volop aan het genezen en revalideren. Volgens mijn dokter zal dat herstel vier tot vijf jaar duren. Pas dan zal ik weer helemaal de oude zijn. Zolang wil ik mijn fans natuurlijk niet laten wachten. Ik hoop al veel vroeger opnieuw op een podium te kunnen staan. Ik ben nu al aan het uitkijken naar nieuw repertoire en misschien zelfs naar een nieuwe stijl. Mijn comeback moet de moeite worden."

Huilen

"De ontvangst die ik heb gekregen, was echt pakkend. Blijkbaar wist bijna niemand dat ik zou langskomen. Hoe mijn collega's me verwelkomden, dat gaf me zo'n warm gevoel! Zij hebben me de voorbije maanden ook allemaal gesteund met hun berichten. Die hielden me recht. Op sommige momenten waren de emoties en kriebels in mijn lijf zo hevig, dat ik geen woord meer kon uitbrengen. Ik wist dat ik deze avond ging huilen en dat is ook meermaals gebeurd. Maar ik schaam me niet voor mijn tranen. De eerste stap is nu gezet. Ik ben weer onder de mensen gekomen. Ik weet weer hoe het podium voelt en waar mijn fans zitten. Fantastisch. Op naar de volgende stap!”