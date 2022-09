VIDEO. Alexandra geeft al negen jaar erotische massages: “Veel mannen zijn nerveus. Dan zie ik het geld bibberen in hun handen”

De Wereld van NanoeVoor de HLN Original ‘De Wereld van Nanoe’ trekt OnlyFans-ster Nanoe Vaesen naar het massagesalon van Alexandra Moreels. Zij geeft al zo’n negen jaar erotische massages en merkt op dat veel klanten vaak nerveus zijn wanneer ze langskomen. “Dan zie ik het geld bibberen in hun handen. Het is aan ons om hen gerust te stellen”, klinkt het. Bekijk de volledige aflevering hierboven.

In de nieuwe HLN Original-videoreeks ‘De Wereld van Nanoe’ geeft sekswerker Nanoe Vaesen de kijker een unieke blik op de Belgische seksindustrie. Jaarlijks draait de sector een omzet van meer dan één miljard euro en nu sekswerk uit het strafrecht is gehaald durven meer mensen uit de anonimiteit te treden. Nanoe gaat mee op stap met high class escorts, pornografen, fetisjisten en bezoekt parenclubs en massagesalons. De Wereld van Nanoe is exclusief te bekijken in de app van HLN. Elke vrijdag een nieuwe aflevering, 8 weken lang.

50 euro voor een vluggertje en alles is bespreekbaar. Oraal, anaal, de meest gewaagde standjes,…. Emma moppert nooit. “Op basis van de foto’s op het internet denken veel mannen dat ze echt is. Wanneer ze dan een afspraakje boeken, moeten we eerst uitleggen dat het om een sekspop gaat”, vertelt Alexandra Moreels. Samen met haar man Kris runt ze een succesvol massagesalon aan de Leuvensesteenweg in Diest waar je naast een erotische massage ook terecht kan voor een potje plastic seks. Emma is best populair. Plastic bordelen zijn de nieuwste trend in de wereld van de erotische dienstverlening.

Verlegen mannen

Fabrice Jacobs opende in 2018 met ‘Dolls’ het eerste sekspoppenbordeel van het land, maar hield het na twee jaar al voor bekeken. “Niet omdat de zaken slecht gingen, de boekingen van ‘de meisjes’ liepen vlot binnen, het leven was gewoon te saai. Thuis zitten wachten tot de klant klaar is, bleek niks voor mij.” Na twee jaar een plastic bordeel gerund te hebben, kan Fabrice wel nog steeds niet verklaren waarom sommigen een pop met een holle blik en plastic borsten verkiezen boven de rondingen en warmte van een echt vrouwenlichaam. “Ik heb het zelf geprobeerd, kwestie van mijn product te kennen, maar het lukte me gewoon niet.” Ook van zijn klanten werd hij niet veel wijzer. “De meeste zeiden gewoon dat ze tevreden waren. Meestal ging het om heel erg gewone mannen.” Al hadden ze volgens Fabrice wel één gemeenschappelijk kenmerk. “Ze waren waren allemaal erg verlegen, misschien wel zo verlegen dat ze het niet aandurven om met een echte vrouw te vrijen.”

Rica Dobbelaere baatte in het centrum van Menen enkele jaren geleden de erotische winkel Erotopia uit. Je kon er ook een seksdate met een plastic meisje boeken. “Het idee erachter was eenvoudig. We verkochten poppen, maar die zijn best wel prijzig. Dus dachten we dat de kopers eerst wel eens wilden proberen en dus boden we die dienst aan. Als snel werd het een voltijdse bezigheid”. Het geheim volgens Rica: “Veel mannen hebben schrik om op een echte vrouw af te stappen. Daardoor blijven ze op amoureus gebied vaak aan de zijlijn staan. Zo’n pop biedt een oplossing.”

Bionische penis of aanpasbare boezem

David Levy, een expert in kunstmatige intelligentie, schrijft in zijn boek ‘Robots die praten en luisteren, technologie en sociale impact’ dat het in 2050 sociaal geaccepteerd zal zijn om een robotpartner, al dan niet met bionische penis of aanpasbare boezem, te beminnen of zelfs te trouwen. De Nederlandse toekomstantropologe Roanne van Voorst van de Universiteit van Amsterdam nam voor haar boek ‘Met z’n zessen in bed’ de proef op de som, maar kwam tot een andere conclusie. “Op papier heeft een seksrobot heel veel pluspunten. Je wordt constant op je wenken bediend, maar dat is net de grootste tekortkoming. Een sekspop of robot zal je nooit verrassen zoals een echte partner van vlees en bloed dat zal doen. Het is net die onvoorspelbaarheid die tot echte lust en liefde leiden.” Voor eenzame mensen of gedetineerden kan een sekspop volgens Van Voorst wel een oplossing bieden. Ook jongeren kunnen er ‘interessant oefenmateriaal’ in vinden. “Voor de meeste mensen is de noodzaak om ons intiem te verbinden met anderen evenwel te diep ingebakken. Mensen zullen altijd op zoek zijn naar de liefde van hun leven.”

Voor wie die liefde nog niet gevonden heeft, blijft een sekspop een te overwegen alternatief. Al hangt er wel een serieus prijskaartje aan vast. Zo kost een realistische pop toch al snel een paar duizend euro. Wie dat te veel geld vindt, kan nog altijd bij Emma uit het massagesalon terecht. Wie echte lichaamswarmte prefereert, kiest bij Alexandra best voor één van de vele erotische massageformules, mét happy ending! En zo is er in de wereld van de erotische dienstverlening voor elk wat wils.

