VIDEO: Afscheid van Luc in ‘Thuis’ wordt verstoord: daar is Julia weer HL

18 mei 2018

20u40 17 Showbizz Na 23 jaar trouwe dienst was Mark Willems vanavond voor het laatst als Luc in ‘Thuis’ te horen en te zien. Tijdens een emotionele aflevering met veel tranen en knuffels werd hij begraven. Op het einde dook er wel een stoorzender op: Julia.

Het afscheid van Mark Willems, die zelf om zijn vertrek gevraagd, was geen verrassing voor de kijker. Zijn personage stierf vorige week al vredig in zijn slaap en omringd door zijn zoon Lowie en broer Frank. Vrijdagavond vond de uitvaartplechtigheid plaats. Vlak voor zijn dood had Luc nog een brief met richtlijnen en wensen geschreven. Zo wilde hij dat Kobe, die destijds Kaat molesteerde, toch voor iedereen een dessert maakte. Op die manier verscheen de familievijand nummer 1 op de uitvaart en leek dat uit te draaien op een clash. Maar Frank sprak zijn speech bij de urne enkel verzoenende taal: “Ik heb geleerd dat ruzie maken en ambras nooit iets oplossen. (…) We gaan niet meer denken aan vroeger. Wat voorbij is, is voorbij.” Frank sloot niet alleen Lowie in de armen, maar lijkt ook Kobe weer te verwelkomen. Hangt er misschien een nieuwe romance met Kaat in de lucht?

Rouwkrans

De crematie zorgde niet alleen voor verzoening. De twist zat in het eindbeeld. Want ook al was ze niet te zien of te horen, toch verstoorde Julia de serene plechtigheid. Destijds vergiftigde zij Luc en bezorgde hem meermaals brandwonden, maar toch liet ze een rouwkrans bezorgen. Erg ongepast vond iedereen. Het verdriet om Luc sloeg daardoor om in onbegrip voor Julia. Wat is zotte Julia nog allemaal van plan?

“Op mijn laatste draaidag kreeg ik een warm applaus en namen we afscheid met een toost”, laat Mark Willems weten. “Die waardering voelde goed. Ik ging naar huis met een leeg gevoel: wat raar dat mijn dagen niet meer gevuld zullen worden door ‘Thuis’. Ik heb nu meer tijd om te reizen en me toe te leggen op mijn favoriete hobby, koken. En op theater. Dit is dus niet mijn einde als acteur."