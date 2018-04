VIDEO: Adil El Arbi en Bilall Fallah organiseren Patser Party in Carré SD

07 april 2018

13u32

Bron: Kameraki 1

#FRIYAY, want gisterenavond was het zover. 'The Ultimate Official Patser Party' in Carré (Willebroek). Regisseurs Adil El Arbi (29) en Bilall Fallah (32) haalden hun beste dansmoves boven voor een zwoel en zweterig avondje op de dansvloer. Hoe dat eraan toe gaat? "Sowieso next level sh*t. Iedereen gaat zwaar flashen."