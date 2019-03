VIDEO. Adele en Jennifer Lawrence helemaal in de wind terwijl ze drankspelletjes spelen in gaybar DBJ

23 maart 2019

17u31 0 Showbizz Adele (30) en Jennifer Lawrence (28) zijn vrijdagavond gespot in een New Yorkse gaybar waar ze drankspelletjes speelden. De twee zijn al lang vriendinnen en er wordt aangenomen dat ze Lawrence’ vrijgezellenfeest aan het vieren waren.

Adele en Jennifer Lawrence staan er beiden om bekend een goed feestje niet uit de weg te gaan. De zangeres en de actrice zijn al jaren bevriend en werden vrijdagavond samen gespot in homobar Pieces in Greenwich Village, New York.

De twee amuseerden zich kostelijk en er wordt aangenomen dat ze het vrijgezellenfeest van J-law vierden. De Oscarwinnares kondigde haar verloving met de 33-jarige galerijhouder Cooke Maroney nog maar recent aan. “Het feit dat ik verloofd ben, wil niet zeggen dat ik niet meer kan drinken”, horen we Lawrence onder meer schreeuwen nadat ze Adele te snel af was met een drankspelletje. Gecounterd door Adeles: “Je bent f*cking verloofd, wat doe je hier dan in godsnaam!” Lawrence steekt na het spelletje triomfantelijk haar armen in de lucht.

I’M AT PIECES AND ADELE AND JENNIFER LAWRENCE ARE HERE LMFAOO pic.twitter.com/sQfzOcRJmh Joe(@ JoeMichaelII) link

Op een gegeven moment wordt het ook fysiek. “Hoe kan je in godsnaam van me verliezen”, schatert Lawrence in het oor van Adele terwijl ze beiden op de grond liggen. “Jennifer, dit zijn de Hunger Games’ niet”, klinkt het onder meer in de achtergrond.

Jennifer Lawrence literally got Adele down to the floor for losing at a musical shot game 😂 pic.twitter.com/TuhLQbdurF adi 🌼(@ adeleoutdid) link