VIDEO. Achter de schermen van de grootste parenclub van het land: “De Walen zijn hier actiever dan de Vlamingen”

De Wereld van NanoeErotisch clubben of swingen wordt populairder bij Vlaamse koppels. Voor de tweede aflevering van ‘De Wereld van Nanoe’ neemt sekswerker Nanoe Vaesen de kijker mee naar Club Eroxx, de grootste erotische club van Vlaanderen. Eigenaars Bart en Nina zagen hun klantenbestand de laatste jaren alleen maar toenemen. Maar wat is er nu zo bijzonder aan een parenclub? Welk publiek trekt het aan en hoeveel kost zo’n avond? Ontdek het in ‘De Wereld van Nanoe’ in de video hierboven.

In de nieuwe HLN Original-videoreeks ‘De Wereld van Nanoe’ geeft sekswerker Nanoe Vaesen de kijker een unieke blik op de Belgische seksindustrie. Jaarlijks draait de sector een omzet van meer dan één miljard euro en nu sekswerk uit het strafrecht is gehaald durven meer mensen uit de anonimiteit te treden. Nanoe gaat mee op stap met high class escorts, pornografen, fetisjisten en bezoekt parenclubs en massagesalons. De Wereld van Nanoe is exclusief te bekijken in de app van HLN. Elke vrijdag een nieuwe aflevering, 8 weken lang.

Volledig scherm De Wereld Van Nanoe Logo © HLN

Parenclub, swingerstent, erotische discotheek,…het is moeilijk om een etiket te kleven op Club Eroxx in Balen. “We zijn verschillende clubs in één. Op vrijdag komen er veel koppels en alleenstaande mannen. Dan is er veel seks en ambiance. Op zaterdag zijn we een erotische discotheek, op maandag en donderdag komt iedereen om te seksen”, vertellen eigenaars Bart en Nina Jacobs, die het succes van hun club na de verplichte coronasluiting alleen maar zagen groeien.

Volledig scherm De Wereld van Nanoe: achter de schermen van de parenclub Eroxx © HLN

Daar is volgens klinisch seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck een logische verklaring voor. “De wereld was tijdens corona een pak kleiner. Veel mensen zaten letterlijk vast gekluisterd aan hun eigen huis. Voor heel wat mensen had die situatie ook een impact op hun seksuele relatie. Veel koppels hun seksleven stond plots op een veel lager pitje of kenden seksuele moeilijkheden. Nu er opnieuw meer kan, hebben mensen nood aan beleving. Die beleving vinden ze door nieuwe dingen uit te proberen. Op dat vlak tikt een bezoek aan de seksclub heel wat vakjes aan.”

Keuzevrijheid

Bart en Nina kunnen dat zeker bevestigen. “Hier mag je sexy zijn en word je niet meteen als slet of hoer bestempeld omdat je jarretels draagt. In een gewoon café krijgt een vrouw direct vijf mannen achter zich aan als ze wat sexy gekleed is. Hier is de vrouw baas en nog belangrijker: ‘een neen is een neen’.”

Quote Het heeft geen zin je partner aan de haren mee te sleuren. Alles begint met goede afspraken vooraf, grenzen stellen. Wim Slabbinck, Klinisch seksuoloog en relatietherapeut

“Die keuzevrijheid is essentieel”, weet Wim Slabbinck. “Een bezoek aan de erotische club is niet voor elk koppel weggelegd. Het allerbelangrijkste is dat beide partners er voor openstaan. Het heeft geen zin je partner aan de haren mee te sleuren. Alles begint met goede afspraken vooraf, grenzen stellen. Blijven we de hele avond samen of laten we elkaar los? Zijn er zaken die absoluut niet kunnen? Koppels die plannen hebben om een club te bezoeken, raad ik aan de lat in het begin niet te hoog te leggen. Ga er eerst samen iets drinken en trek jullie daarna eventueel terug op hotel of thuis voor een fijne avond.”

Volledig scherm Nanoe Vaesen ontdekt de parenclub Eroxx, voor en achter de schermen © De Wereld van Nanoe

Fantasie

30% van de bezoekers die Club Eroxx bezoeken hebben meteen seks. Veel koppels komen zich in de club opwarmen en spreken later privé thuis af voor een privé swing party. Sommige clubbers kijken graag, anderen worden graag bekeken. Fantasie is vaak het codewoord. “We organiseren veel thema-avonden”, vertelt Bart. “Horny Mondays voor actieve koppels, topless en high heels parties, Venetiaanse avonden,… Het hoerenspel is één van onze absolute toppers. Alle mannen krijgen die avond drie rubberen polsbandjes, da’s zogenaamd geld. Het is aan de vrouwen zoveel mogelijk bandjes te versieren. Elk vult dat op zijn eigen manier in. Ik moet daar geen tekeningetje bijmaken. De vrouw die op het einde van de avond de meeste bandjes kan veroveren, wint een speciale prijs. Dan gaan ze er echt vol voor. De laatste editie won een vrouw met 63 bandjes.”

Volledig scherm De Wereld van Nanoe: achter de schermen van de parenclub Eroxx © HLN

Gevaren

Aan al die losbandigheid zijn natuurlijk ook gevaren verbonden. “Het mentale aspect is heel belangrijk. Er moet wederzijds vertrouwen zijn”, is Wim Slabbinck duidelijk. “Een bezoek aan de parenclub zal een slechte relatie niet redden. Uiteraard is het ook belangrijk de hygiëne te respecteren. Onderzoek toont aan dat je minder kans hebt om een SOA op te lopen bij een sekswerker dan in de parenclub. Soms zijn mensen in de club gewoon extra opgewonden. Da’s normaal, maar ze zijn daardoor ook minder voorzichtig en hebben veel meer seksuele contacten. Dat is toch een belangrijke factor om rekening mee te houden. De uitbaters van seksclubs strooien de condooms meestal in het rond, gebruik die ook.”

Bart en Nina doen er alles aan om hun klanten te beschermen. “De regels zijn heel erg duidelijk. Als er problemen zijn, treden we op. Nina staat hier bekend als de strenge. Als zij langskomt, weten de klanten hoe laat het is.”

Quote Walen kijken veel minder de kat uit de boom en gaan recht op hun doel af. Nederlan­ders hebben dan weer veel meer praat.” Nina Jacobs, Uitbaatster Club Eroxx

Walen

Ook het weer heeft een invloed op de sfeer en het succes van Club Eroxx. “In de zomer verwelkomen we hier op een gemiddelde avond zo’n tachtig koppels en tachtig alleenstaande mannen. In de winter ligt dat aantal een pak hoger. Hoe meer het regent, hoe harder het vriest, hoe meer volk in de club.”

Maar ook de regio waar de klanten vandaan komen, heeft blijkbaar een invloed op de sfeer. “Walen zijn veel actiever dan Vlamingen. Ze kijken veel minder de kat uit de boom en gaan recht op hun doel af. Nederlanders hebben dan weer veel meer praat.”

“Ook daar is sociologisch onderzoek naar gedaan”, zegt Wim Slabbinck. “Zo zijn Waalse mensen qua cultuurbeleving meer op Frankrijk georiënteerd. Fransen zijn volgens internationaal onderzoek veel libertijnser op het vlak van seksualiteit. In Frankrijk wordt een scheve schaats rijden of seks buiten de relatie vaker getolereerd dan bij ons in Vlaanderen. Dat zorgt ook voor een andere beleving in de club. Hoe zei Frans president François Mitterand dat alweer nadat hij in 1994 door een journalist geconfronteerd werd met een buitenechtelijke dochter? Et alors!”

