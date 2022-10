VIDEO. Achter de schermen bij meesteres Laura (24): “Per maand verdien ik tot 40.000 euro met mijn job”

De wereld van NanoeZweepjes, tepelklemmen, chokers, ball gags,...sinds de Fifty Shades-hype is BDSM (de verzamelnaam voor bondage, discipline, submissie en masochisme, nvdr.) bespreekbaarder geworden in de slaapkamer. In de zesde aflevering van de HLN Original ‘De Wereld van Nanoe’ zijn we te gast bij Meesteres Laura (24), die naar eigen zeggen “tussen de 20.000 en 40.000 euro per maand verdient” met BDSM.

In de nieuwe HLN Original-videoreeks De Wereld van Nanoe geeft sekswerker Nanoe Vaesen de kijker een unieke blik op de Belgische seksindustrie. Jaarlijks draait de sector een omzet van meer dan één miljard euro, en nu sekswerk uit het strafrecht is gehaald, durven meer mensen uit de anonimiteit te treden. Nanoe gaat mee op stap met high class escorts, pornografen, fetisjisten en bezoekt parenclubs en massagesalons. De Wereld van Nanoe is exclusief te bekijken in de app van HLN. Elke vrijdag een nieuwe aflevering, 8 weken lang. Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Domination’s the name of the game. In bed or in life, they’re both just the same. Except in one you’re fulfilled at the end of the day. Let’s play Master And Servant’. De Britse synthpopsensatie Depech Mode wist in 1984 al dat BDSM een bevrijdend effect kan hebben.

Volledig scherm De Wereld van Nanoe - Meesteres Laura © HLN

Die stelling wordt nu ook bevestigd door recent wetenschappelijk onderzoek. Een team onderzoekers van de UAntwerpen ruilde hun vertrouwde bureau een tijd geleden voor het mysterie van de BDSM-club. “We wilden weten wat BDSM teweeg brengt bij de beoefenaars”, vertelt Elise Wuyts, één van de betrokken onderzoekers. “Er hangt nog te vaak een stigma rond het BDSM-gebeuren, net omdat er zo weinig over geweten is buiten het milieu. Met ons onderzoek hebben we gepoogd BDSM te normaliseren.”

Quote BDSM is een beleving van intimiteit en voor veel mensen belangrijk om in evenwicht te zijn met zichzelf.” Elise Wuyts, Onderzoekster UAntwerpen

Volledig scherm De Wereld van Nanoe - Meesteres Laura © HLN

Uitlaatklep

Eén van de conclusies is dat beoefenaars van BDSM dezelfde sensatie ervaren als lopers tijdens de zogenaamde runner’s high. “Er is sprake van een stressreactie die een goed gevoel veroorzaakt. Ondanks de pijn kan BDSM dus wel degelijk als plezierig en opwindend ervaren worden”, weet Elise Wuyts. “Op die manier kan je het vergelijken met het lopen van bijvoorbeeld een marathon. Dat is ook afzien, maar het zorgt tegelijkertijd ook voor een enorme kick.”

BDSM is voor veel mensen een uitlaatklep, 40% van de beoefenaars gebruiken BDSM als wapen tegen stress. Volgens Elise Wuyts is het daarom belangrijk dat BDSM erkend wordt als zijnde de normaalste zaak van de wereld. “Beoefenaars krijgen nog steeds te maken met vooroordelen, daar moeten we vanaf. BDSM is een beleving van intimiteit en voor veel mensen belangrijk om in evenwicht te zijn met zichzelf.”

Dat bevestigt ook Meesteres Laura. “Mijn klanten zijn vaak mensen die een hoger statuut hebben, zogenaamde alfa’s. Hun frustratie uit het dagelijkse leven kunnen ze bij mij even loslaten.”

Quote Het belangrijk­ste is om vooraf goede afspraken te maken. Zo wordt met elke klant een contract afgesloten en spreken we altijd een stopwoord af.” Meesteres Laura, bdsm-meesteres

Volledig scherm De Wereld van Nanoe - Meesteres Laura © HLN

Fantasie

Volgens de onderzoekers van UAntwerpen is er nochtans niet echt iets als een type BDSM-er. “Je vindt BDSM-ers in alle lagen van de bevolking. Al zie je wel een duidelijk onderscheid tussen dominantere en onderdanige types, maar de uitzondering bevestigt altijd de regel.” Daarom is het volgens Meesteres Laura erg belangrijk als meesteres je klanten goed te kennen. “BDSM gaat om fantasie. Vaak gaat het om een fetisj waar mijn klanten thuis of bij een reguliere escorte niet terecht kunnen. Het is aan mij omdat te (h)erkennen en wel aan die behoefte te voldoen. Die behoefte kan heel soft zijn, maar vaak zoeken we ook de limieten op. Eén van mijn persoonlijk favorieten is de ontvoering. Dan ga ik thuis iemand kidnappen om hem wat verderop aan een boom vast te maken en achter te laten.”

Aan dat laatste hangt wel eens serieus prijskaartje vast. “Voor een ontvoering vraag ik 1.500 euro, voor een normale sessie 150 euro. Eigenlijk is elke fantasie bespreekbaar. Het belangrijkste is om vooraf goede afspraken te maken. Zo wordt met elke klant een contract afgesloten en spreken we altijd een stopwoord af.”

Volledig scherm De Wereld van Nanoe - Meesteres Laura © HLN

Geen seks

Volgens Meesteres Laura is het belangrijk te benadrukken dat BDSM niet hetzelfde is als seks. “In de meeste gevallen van BDSM komt er nooit seks aan te pas, al kan het wel zijn dat het een gevolg is van. Het is ook niet omdat het geen seks is dat je er niet van kunt genieten.” Zo denkt ook Elise Wuyts erover. “Het is de vergelijking met gewone seks die we willen vermijden, net omdat er bij BDSM vaak helemaal geen sprake van is. Het geheim achter BDSM zit in het pijn- of angstaspect, niet in de opwinding zoals je die kent van bij normale seks. Je kan het dus ook niet met elkaar vergelijken.”

Bekijk hier de volledige aflevering: