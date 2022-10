VIDEO. Achter de fetisj-schermen van de Vlaamse Club 78: “Hier kan je echt volledig jezelf zijn. Zonder taboes”

De wereld van NanoeScarlett Johansson kickt op vrijen op de achterbank, Eva Longoria raakt opgewonden van zijde en Machine Gun Kelly zweert samen met zijn lief Megan Fox bij bloed in de slaapkamer. Maar niet alleen de rich and famous koesteren een kink of festisj. Tijdens de laatste aflevering van de HLN Original ‘De Wereld van Nanoe’ trekt Nanoe naar een fetisjclub waar er weinig of geen taboes zijn. Maar wie zijn de bezoekers? Wat is adult play en waarom staat er een biechtstoel? En wat is sensory deprivation? Ontdek het in de video hierboven.

fe·tisj (de; m; meervoud: fetisjen) 1. voorwerp dat (als een afgod) wordt vereerd; fe·ti·sjis·me (het; o) 1. verering van fetisjen 2.seksuele voorliefde voor een bepaald voorwerp. Ziedaar de definitie van het begrip fetisj volgens ‘Dikke Van Dale’.

Veel mensen denken bij het begrip fetisj aan volwassenen in pampers, BDSM of stoere mannen met snorren in lederen outfits, maar een fetisj hoeft helemaal niet extreem te zijn. “We spreken van een fetisj wanneer iemand opgewonden wordt van een niet levend object”, zegt seksuoloog Wim Slabbinck. “Dat kan echt alles zijn. Zo kan het ook gaan over bepaalde handelingen die men erotisch vindt. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van netkousen.”

Volledig scherm De Wereld van Nanoe - Club 78 © HLN

Ook rollenspel of zogenaamde kinks maken onderdeel van de wondere wereld van het fetisjisme. De populairste kink in Vlaanderen is voyeurisme (gluren of begluurd worden), gevolgd door spanking (de befaamde billenkoek) en bondage (vastgebonden worden). Bij Club 78 in Ham, een vzw met meer dan 500 leden, weten ze er alles van. Fetisjisten en kinkliefhebbers vinden er gelijkgestemde zielen. “We hebben speciale events, maar evengoed gewone avonden waarop mensen gewoon gezellig samen kunnen zijn om over hun fetisj te praten”, zegt vrijwilligster Faylinny. “Zet u er gezellig bij is ons motto als we nieuwe mensen verwelkomen.”

Quote Jezelf kunnen zijn, dat is waar het bij ons omdraait. Als we iets willen bereiken is dat mensen zichzelf kunnen (terug)vinden. Faylinny, Vrijwilligster Club

Alles is bespreekbaar bij Club 78. “Zelf heb ik een haarfetisj”, weet Faylinny. “Ik kan niet beschrijven wat haar met me doet, maar het is wel een behoefte. Het belangrijkste is dat mensen bij ons in een veilige omgeving hun fetisj kunnen beleven. We hebben daarvoor speciaal uitgeruste kamers, met bijvoorbeeld een gynaecologenstoel of een andreaskruis, veel attributen en af en toe worden er zelfs lezingen georganiseerd. Jezelf kunnen zijn, dat is waar het bij ons omdraait. En dan maakt het niet uit of je jong, oud, arm, rijk, vrijgezel of getrouwd bent. Een paar maanden terug hadden we een oudere man op bezoek. Het was zijn eerste keer op bezoek in de club. Die man was achteraf helemaal verbaasd hoe vrij hij zich hier had gevoeld. Gewoon omdat hij volledig zichzelf kon zijn. Als we iets willen bereiken is dat mensen zichzelf kunnen (terug)vinden.”

Volledig scherm De Wereld van Nanoe - Club 78 © HLN

Onschuldig

Dat is volgens seksuoloog Wim Slabbinck de kern van fetisjisme: jezelf kunnen zijn. Nochtans durft 57% van de Vlamingen hun fetisj of kink niet te onthullen aan hun partner. “Een kink of fetisj is in principe onschuldig, maar in een relatie kan het wel kwalijke gevolgen hebben als de partner niet op de hoogte is van de aparte voorliefde van de andere. Dan is het zoeken naar een vorm van aanvaarding of naar een manier hoe dat koppel dit kan integreren in z’n seksleven. Dat is niet altijd zo evident. Voor velen is het onderwerp zelfs taboe en dat is waar de problemen beginnen.”

Quote Eigenlijk hebben we allemaal een fetisj. Hoeveel mannen zijn er niet die voor grote borsten of lange benen vallen? Ongetwij­feld zoveel als er vrouwen zijn die opgewonden raken van een stoere mannelijke borstkas” Wim Slabbinck, Seksuoloog

Volledig scherm De Wereld van Nanoe - Club 78 © HLN

Jong geleerd

Nochtans hoeft het helemaal geen taboe te zijn. Cijfers tonen aan dat 68% van de Vlamingen een kink heeft, 50 procent van de Vlamingen ontdekt die eerste kink zelfs al voor de leeftijd van 20 jaar. “Eigenlijk hebben we allemaal een fetisj. Hoeveel mannen zijn er niet die voor grote borsten of lange benen vallen? Ongetwijfeld zoveel als er vrouwen zijn die opgewonden raken van een stoere mannelijke borstkas. Het zou fijn zijn als we daar opener in konden zijn. Als we kunnen benoemen wat we prettig vinden, maakt ons dat vrijer” weet Slabbinck, die twee categorieën mensen onderscheidt. “Je hebt mensen die hun fetisj nodig hebben om opgewonden te raken. Zonder lukt het gewoonweg niet. Dat is evenwel een minderheid. Heel vaak zien we gewoon dat mensen met een fetisj zich een moment uit hun jeugd herinneren waarbij ze een prettig gevoel kregen. Zo ontstaat een koppeling die ook seksueel kan prikkelen. Als die op jonge leeftijd naar boven is gekomen, zullen ze die voor de rest van hun leven meedragen en als het goed is ook kunnen koesteren.”

