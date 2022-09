VIDEO. Achter de erotische webcam met Jolynn en Jason: “Op sommige maanden verdienen we 8.000 euro”

De Wereld van NanoeIn de vijfde aflevering van de HLN Original ‘De Wereld van Nanoe’ ontmoet OnlyFans-ster Nanoe Vaesen Jolynn (31) en Jason (37). Jolynn liet twee jaar geleden haar job als poetsvrouw voor wat het was om een carrière uit te bouwen van achter de erotische webcam. Haar vriend Jason steunt haar volop in die beroepskeuze en duikt zelfs af en toe mee het bed in. “Als mijn kinderen vragen wat mama doet voor de kost ga ik daar niet over liegen. Iedereen heeft seks. Da’s de normaalste zaak van de wereld.” Bekijk de volledige aflevering hierboven.

Jolynn en Jason heten in het dagelijkse leven Joni en Aaron. “We hebben die artiestennamen destijds gekozen om onze kinderen te beschermen”, vertelt Jolynn, die zich na haar passage in de documentairereeks ‘Only Fans: de naakte waarheid’ en onder andere ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ stilaan een Bekende Vlaming mag noemen. “Ik geniet best wel van die aandacht, al is het nooit echt een doel op zich geweest. Ik werkte vroeger als poetsvrouw in het gerechtshof van Mechelen, Aaron was vertegenwoordiger. Toen we door de coronacrisis allebei onze job verloren, moesten we op zoek naar een oplossing. Het was altijd een droom van mij om een eigen sextape op te nemen, alleen wisten we niet hoe we daaraan moesten beginnen. Via de tip van een buurman zijn we uiteindelijk bij het productiehuis van pornoproducente Elise Van Vlaanderen terecht gekomen. Later is daar ook OnlyFans en het webcammen bijgekomen. Het is een fulltime job geworden en daar heb ik nog altijd geen spijt van.”

Volledig scherm De Wereld van Nanoe - Webcamkoppel © HLN

Quote Webcamseks is een mindfuck. Je biedt de kijker een illusie, terwijl de seks die wij met elkaar hebben echt en heel erg puur is. Jolynn en Jason, Erotische webcammers

Druk gezinsleven

Het koppel heeft samen vier kinderen. Ze combineren een druk gezinsleven met een bloeiende carrière in de seksindustrie. “Jolynn is de zakenvrouw, ik ben de huisman die haar steunt in alles wat ze onderneemt”, windt Jason geen doekjes rond de rolverdeling in het huishouden. “Ik sta in voor de dagelijkse kost, doe de was en de plas,…. Soms gebeurt het dat ik ook wel eens mee achter de webcam duik, maar da’s puur uit liefhebberij (lacht).” Toch is er een verschil tussen seks achter de webcam of gewoon tussen de lakens. “We genieten van beiden”, weet Jolynn. “Maar als de camera’s niet draaien krijgt seks toch nog een andere dimensie. Webcamseks is een mindfuck. Je biedt de kijker een illusie, terwijl de seks die wij met elkaar hebben echt en heel erg puur is. We zijn ondertussen al acht jaar samen en de liefde blijft erg groot.”

Volledig scherm De Wereld van Nanoe - Webcamkoppel Jolynn en Jason © HLN

Als de kinderen thuis zijn, wordt er niet gewerkt. “Onze oudste is 11, de jongste is 7. Het kan tegenstrijdig klinken maar dit is een ideale job om te combineren met een druk gezinsleven. Omdat Jolynn altijd van thuis werkt, zien we onze kinderen echt opgroeien. Dat kunnen niet alle hardwerkende ouders zeggen.” De kinderen weten ook dat mama en papa actief zijn in de wereld van de erotiek. “We hebben daar eigenlijk nooit een geheim gemaakt, zonder expliciet uit te leggen wat we nu precies allemaal doen tijdens een werkdag. Ze weten dat we films maken.”

Quote Ik ben destijds verkracht door mijn stiefvader. Daarom vind ik het superbe­lang­rijk seksuali­teit bespreek­baar te maken. Iedereen heeft seks en da’s iets heel natuurlijk. Jolynn, Erotisch webcamster

Verkracht

Plots stopt Jolynn, gedurende het volledige interview een echte spraakwaterval, even met praten. “Weet je, bij ons thuis was seks vroeger nooit bespreekbaar. Als er een blote borst op televisie kwam, werd er onmiddellijk weggezapt. Maar ik ben destijds wel verkracht door mijn stiefvader. Daarom vind ik het superbelangrijk seksualiteit bespreekbaar te maken binnen het gezin. Iedereen heeft seks en da’s iets heel natuurlijk. Die taboesfeer zorgt uiteindelijk enkel voor persoonlijke drama’s. Ik kon vroeger geen porno kijken omdat ik me schuldig voelde. Dat schuldgevoel is me aangeleerd. Daarom heb ik me voorgenomen om heel open te zijn als de kinderen vragen beginnen te stellen. Als mijn kinderen vragen wat mama doet voor de kost ga ik daar zeker niet over liegen. Iedereen heeft seks. Da’s de normaalste zaak van de wereld.”

Van de priemende blikken aan de schoolpoort trekt het koppel zich weinig aan. “Dat zijn jaloerse mensen die vaak zelf gewoon porno kijken of op OnlyFans zitten. Bij de broodjeszaak om de hoek weet iedereen altijd wat we gedaan hebben tijdens onze laatste aflevering. Die info moet toch ergens vandaan komen.” (lacht opnieuw)

Volledig scherm De Wereld van Nanoe - Webcamkoppel Jolynn en Jason © HLN

Stijgende energiekost

Wat ze aan de schoolpoort niet weten is hoeveel Jolynn en Jason op het einde van de maand overhouden. “Eigenlijk is er in dit gezin maar één kostwinnaar, maar zonder de steun van Jason zou ik deze job nooit kunnen uitoefenen”, zegt Jolynn. “We zijn blij met wat we verdienen en proberen na alle kosten elke maand een beetje geld opzij te zetten. Geen grote bedragen. We dromen van een eigen huis in Spanje, maar daarvoor zullen we toch nog wel wat uurtjes moeten webcammen.”

Ook de stijgende energiekost helpt niet als je elke dag van thuis werkt. “Zeker niet als je zoals mij snel koud hebt”, lacht Jolynn. “Soms zet ik zelfs stiekem de haardroger op als het geluid van de webcam niet aanstaat. Gelukkig zijn de donkerste maanden de beste maanden wat opbrengsten uit de webcam betreft. Vorig jaar in december heb ik in één maand 8.000 euro opgehaald. Dan mag je al wat verstoken. Bovendien zijn onze stookkosten een vaste aftrekpost in de boekhouding. Ach, eigenlijk is het gewoon een job als een ander. Wij zijn geen slechte mensen zoals sommigen beweren. Wij zijn ook gewoon mensen met dromen die een goede toekomst willen voor hun kinderen. Dat er af en toe iemand zijn boodschappen laat vallen als ze ons tegen het lijf lopen in de Albert Heyn nemen we er graag bij. Dan weten we tenminste zeker dat we toch iets goed gedaan hebben achter onze webcam.”

Ook humor en zelfrelativering zijn belangrijk in de wereld van de seksindustrie.

