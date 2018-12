VIDEO. 80 jaar Chris Lomme in 8 iconische rollen KD

05 december 2018

11u27 11 Showbizz Chris Lomme blaast vandaag 80 kaarsjes uit. De grande dame van de Vlaamse acteerwereld vertolkte in haar leven te veel rollen om op te noemen, maar wij deden toch een poging en selecteerden acht van haar meest spraakmakende en iconische rollen.

1. Schipper naast Mathilde

Het debuut van Chris Lomme blijft in de ogen van velen haar meest iconische rol. Op 15-jarige leeftijd maakte ze furore als Marieke in ‘Schipper naast Mathilde’. De reeks, die liep van 1955 tot 1963, was één van de eersten die op de Vlaamse televisie te zien was. Leuk detail: haar tv-nonkel Matthias (een rol van Nand Buyl) werd in het echte leven later haar echtgenoot.

2. Het sacrament

‘Het sacrament’ is een film uit 1989 van Hugo Claus, gebaseerd op diens eigen roman ‘Omtrent Deedee’. Chris Lomme kroop er in de huid van Lotte en speelde aan de zijde van die andere grote naam in de Vlaamse televisiewereld, Jan Decleir.

3. Elixir d’Anvers

In 1996 schittert Chris Lomme als hoerenmadam in ‘Elixir d’Anvers’. De prent staat bij velen in het collectief geheugen gegrift.

4. Blinker

De dertigers van vandaag leerden Chris Lomme kennen als de oma van ‘Blinker’. De film uit 1999 en het vervolg uit 2000, gebaseerd op de boeken van Marc de Bel, is iconisch voor al wie opgroeide met de gelijknamige boeken.

5. Katarakt

In 2007 gaat ‘Katarakt’ in première. De serie speelt zich af in de wereld van de fruitteelt in Haspengouw. Chris Lomme is Gerda, de moeder van hoofdpersonage Elisabeth Donkers (Karlijn Sileghem).

6. Soeur Sourire

Soeur Sourire is een biografische film over het leven van de zingende non Jeannine Deckers. Chris Lomme vertolkt Moeder Overste.

7. Achter De Wolken

‘Achter de wolken’ is een Vlaamse dramafilm uit 2016. De film gaat over een koppel, vertolkt door Chris Lomme en Jo De Meyere, die een liefdesgeschiedenis delen die vijftig jaar eerder begon maar na tien jaar eindigde toen zij met zijn beste vriend trouwde. Veertig jaar later zien ze elkaar terug en flakkert de passie terug op. De film was een bewerking van het theaterstuk van De Meyere.

8. Thuis

Ook een cameo kan iconisch zijn. Chris Lomme had dit jaar een passage in ‘Thuis’ als Mariëtte, een vaste taxiklant. De gastrol duurde twee maanden. Het is haar meest recente rol.

Meer zien van Chris Lomme? Canvas zendt morgen om 21u20 ‘Chris Lomme, een reverence’ uit. De volledige aflevering is nu al te bekijken op VRT NU.