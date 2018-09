Victoria Beckham zou voor de vijfde keer zwanger zijn: "Het meisje wordt in maart verwacht"

DBJ

21 september 2018

16u38

Bron: OK! Magazine 0 Showbizz Victoria Beckham (44) zou voor de vijfde keer zwanger zijn, dat meldt een dichte bron van de familie aan het Britse OK! Magazine.

Het koppel is volgens OK! Magazine dolgelukkig en hoopt de nieuwe telg in maart te verwelkomen. Dit zou betekenen dat Victoria al enkele maanden zwanger zou zijn. "Onlangs hebben ze hun beste vrienden uitgenodigd voor een fijne avond", zegt de bron aan het magazine. "Iedereen kreeg champagne, behalve Victoria. Toen zei David met betraande ogen dat baby nummer 5 eraan komt. Ze zijn ontzettend enthousiast en voelen zich vereerd.” De bron laat ook weten dat het hoogstwaarschijnlijk een meisje wordt.

Problemen

"Brooklyn (19) was in shock toen hij hoorde een broertje of zusje te krijgen”, gaat de bron verder. "Romeo (16) en Cruz (13) zijn echt heel blij en de kleine Harper (7) lijkt wel enthousiast te zijn, maar is ook beetje verward. Het was heel schattig.”

De zwangerschap is volgens de bron geen complete verrassing. "Iedere keer als ze problemen hebben, breiden ze hun gezin uit. Dat lijkt echt voor hen te werken. Ze zijn ook gewoon het gelukkigst wanneer ze zwanger zijn. David houdt er echt van als Victoria zwanger is. Ze straalt en is rustiger. En zij adoreert hem om hoe attent hij is.”