Victoria Beckham blikt terug op het moment waarop ze zich op tv moest wegen: “Kan je het je nu nog voorstellen?”

CelebritiesIn de jaren negentig leek het misschien simpelweg een (misplaatst) grapje, tegenwoordig is het ondenkbaar om iemand op tv te verplichten om zich te wegen. Het overkwam Victoria Beckham (48) in 1999, toen ze te gast was in het tv-programma van Chris Evans (56). Twee maanden eerder was ze bevallen van haar eerste zoon, Brooklyn Beckham.

Presentator Chris Evans vond er niets beter op dan om haar naar haar gewicht te vragen. “Heel wat meisjes willen weten hoe je terug in vorm bent geraakt na de geboorte, want je ziet er weer fantastisch uit.” Posh Spice antwoordde eerst nog met een lichte glimlach: “Ik ben eigenlijk heel erg lui, ik ga niet naar de gym.” Maar Evans bleef volhouden, vroeg haar of ze weer op haar vroegere gewicht was en haalde daarop zelfs de weegschaal boven. Ondanks haar overduidelijke aarzeling liet hij haar toch op de weegschaal stappen, om vervolgens op te merken dat “50 kilogram helemaal niet zo slecht was.”

Erg ongepast, en ook bij Victoria zelf heeft het incident een wrange nasmaak nagelaten. Dat vertelt ze in ‘Vogue Australia’. “Heel wat jaren geleden verscheen ik in de tv-show ‘Don’t Forget Your Toothbrush with Chris Evans’. Ik was toen net moeder geworden van Brooklyn en had nadien veel gewicht verloren. Dat gebeurde ook bij mijn moeder na haar zwangerschappen. Het betekent niet dat je een eetstoornis hebt. Maar hij liet me op een weegschaal staan om me te wegen. Kan je je voorstellen dat zoiets nu nog gebeurt?”

Haar gewicht was wel vaker onderwerp van gesprek, klinkt het. “Ik heb artikels gezien met als titel ‘Porky Posh’ (varkentje Posh), maar ook ‘Skeletal Posh’ (skelet Posh). Na de geboorte van Brooklyn, stond er een foto van me op de voorpagina van een krant. Ze hadden pijltjes getrokken naar alle delen van m’n lichaam waar ik gewicht zou moeten verliezen.”

Het afgelopen jaar zijn er wel meer oude interviews opnieuw opgedoken, en dan niet om de juiste redenen. Zo was er het interview van Oprah Winfrey met Mary-Kate en Ashley Olsen, waarin ze hen vroeg wat hun kledingmaat was en leek te suggereren dat de meisjes een eetstoornis hadden. En de 17-jarige Britney Spears werd in een interview domweg gevraagd of ze een borstvergroting had gehad.

LEES OOK: