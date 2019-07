Victor en Line uit ‘Blind Getrouwd’ hakken knoop door: “Wij gaan samenwonen” Redactie

23 juli 2019

06u01

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Het was een magere oogst dit jaar voor ‘Blind Getrouwd’. Enkel Victor (30) en Line (29) overleefden dit jaar het experiment, al bleven er lang twijfels bestaan, vooral bij Line. Maar kijk, Verckist en Victor van Meerten zijn nog altijd samen en maken zich intussen langzaam maar zeker klaar voor hun volgende stappen samen.

“Het gaat heel goed, ik denk dat je dat wel ziet. ’t Is een cliché, maar we zitten echt op dezelfde golflengte: allebei vinden we dat we het rustig aan moeten doen”, zegt Victor. “Ook al zeggen mensen soms: ‘Ik snap niet goed dat jullie nog niet samenwonen.’ Maar we doen het stap voor stap. Zolang we daar allebei oké mee zijn, is het goed.”

Bekijk hier nog eens het beslissingsmoment van Line en Victor:

Samenwonen

De twee denken dus al luidop aan samenwonen. “Het Is ons huidige gespreksonderwerp: waar gaan we dan wonen en wat doen we met Victors huis? Dat is allemaal nog een beetje puzzelen. Maar het wordt inderdaad stilaan concreet, de knoop is doorgehakt. Anders zou ik niet al naar de bank en de notaris geweest zijn, hoor. Maar laat ons eerst rustig de zomer doorkomen.” Line hoopt tegen het einde van het jaar haar koffers te kunnen pakken. “Ik moet dan ook van job wisselen, want mijn doctoraatsonderzoek loopt stilaan af.”

Vraag is dus: waar trekt het koppel naartoe? Tijdens de afleveringen van ‘Blind Getrouwd’ konden de kijkers al zien dat Victor niet uit zijn gemeente Arendonk leek weg te slaan. “Maar dat zal het niet worden, dat staat al vast”, verzekert Victor. “Het zal toch meer in de buurt van Antwerpen zijn. Misschien Berchem, of toch Lier.”

Intussen blijft het koppel intens genieten van hun latrelatie en zien ze elkaar drie tot vier keer per week. “In het begin legden we onze agenda’s samen en planden we één dag per week in, maar nu gaat dat veel spontaner”, klinkt het. Toch houdt Victor zijn hart nog (een klein beetje) vast: “Ik zal met spijt in het hart uit Arendonk weggaan, maar ons huwelijk is zeker de moeite waard om de sprong te wagen.” (JR)