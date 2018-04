Vice Benelux ontslaat hoofdredacteur wegens 'ontoelaatbaar gedrag' Bonne Kerstens

17 april 2018

18u38

Bron: AD 0 Showbizz Casper Sikkema, sinds twee jaar hoofdredacteur bij Vice Benelux, is wegens 'ontoelaatbaar gedrag' ontslagen bij het journalistieke platform dat zich voornamelijk richt op twintigers.

Volgens een woordvoerder is er door Sikkema's handelen een vertrouwensbreuk ontstaan. Om wat voor ontoelaatbaar gedrag het precies gaat, kan Vice op dit moment niet zeggen. Over de aard van de breuk worden voorlopig geen mededelingen gedaan vanwege privacy en de juridische afhandeling.

Sikkema werkt sinds twee jaar bij Vice. Eerder was hij stagiair, verslaggever en adjunct-hoofdredacteur bij het Nederlandse Nieuwe Revu. Sikkema was bij Vice verantwoordelijk voor negen verschillende titels, waaronder Vice News, Vice Sports, Broadly (dat zich richt op vrouwen) en Munchies, gericht op voeding. De 32-jarige journalist werd geboren in Colombia en groeide op in Meppel, een stad in het zuidwesten van de Nederlandse provincie Drenthe. In Utrecht deed hij de school voor journalistiek.

Ook tv-kanaal Viceland zag onder Sikkema het licht. Wie de leiding van Sikkema overneemt, is nog niet bekend.