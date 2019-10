Vest en gitaar van Kurt Cobain worden geveild Redactie

09 oktober 2019

19u30

Bron: ANP 0 Showbizz Fans van Kurt Cobain kunnen binnenkort bieden op twee items uit de privécollectie van de overleden Nirvana-frontman. Het olijfgroene vest dat Cobain droeg tijdens de legendarische ‘MTV Unplugged’-show gaat namelijk onder de hamer. Ook een van zijn gitaren wordt geveild.

Het gaat om een Fender-gitaar uit 1993 die Cobain gebruikte tijdens de In ‘Utero’-tournee. Het instrument, dat speciaal gemaakt werd voor de linkshandige muzikant, werd meerdere jaren tentoongesteld in de Rock and Roll Hall of Fame.

Op de veiling van veilinghuis Julien's Auctions zullen ook andere objecten van bekende artiesten onder de hamer gaan. Zo kan er op 25 en 26 oktober ook geboden worden op handgeschreven teksten van Bob Dylan, Eric Clapton en Bruce Springsteen.